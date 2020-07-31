Как стало известно «Континенту Сибирь», сегодня, 31 июля, приказом министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко директором ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» назначен Андрей Корыткин.

Почти год назад, 9 октября 2019 года, заведующий отделением ортопедии взрослых Приволжского исследовательского медицинского университета, кандидат медицинских наук Андрей Корыткин был назначен исполняющим обязанности главы Новосибирского НИИТО. Он сменил на этом посту Ирину Кирилову, заместителя директора по научной работе НИИ травматологии и ортопедии, которая в статусе и.о. занимала должность директора института после того, как экс-главу ННИИТО Михаила Садового в феврале 2018 года сняли с должности после возбуждения уголовного дела по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). 17 июня 2019 года Центральный районный суд Новосибирска приговорил его к трем годам лишения свободы за хищение свыше 10 млн рублей.

Комментируя «Континенту Сибирь» свое назначение, Андрей Корыткин отметил, что Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии – один из крупнейших центров хирургии в России. «Здесь учёные и врачи проводят огромную работу в области нейрохирургии, вертебрологии и реконструктивной хирургии суставов – и достижения учёных института по праву высоко оцениваются экспертным сообществом. Моя задача в качестве руководителя – не только сохранить высокий уровень качества медицинской помощи, научных исследований и образования в Новосибирском НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, но и вывести учреждение на следующий закономерный этап развития», – подчеркнул директор ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна».

Корыткин Андрей Александрович родился 18 июля 1979 года. В 2003 году окончил Военно-медицинский институт ФПС РФ при НГМА (специальность «лечебное дело»). В 2004 году принят в Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии на должность врача травматолога-ортопеда отделения ортопедии взрослых. С 2013 по 2019 год возглавлял отделение ортопедии Приволжского исследовательского медицинского университета. Сфера медицинских и научных интересов Андрея Корыткина — первичное и ревизионное эндопротезирование и реконструктивная хирургия тазобедренного, коленного, плечевого и голеностопного суставов. Андрей Александрович — автор более 10 патентов на изобретения, 50 публикаций в российских и зарубежных научных журналах. Проходил обучение и стажировался в ведущих клиниках России, Европы и США. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лечение и профилактика ранних гнойно-некротических осложнений после эндопротезирования тазобедренного сустава».

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