Последние месяцы стали настоящим испытанием для бизнеса. Все прелести работы в пандемию я прочувствовал на своей шкуре — в апреле практически каждый четверг стал для меня черным, а по пятницам хотелось бросить все, раздать долги, обновить резюме и пойти на биржу труда. Работа в пандемию “вскрыла все нарывы” в моей компании, которые я копил и увеличивал с начала предпринимательской деятельности. Как удалось преодолеть этот период, и какие выводы были мною сделаны — в моей колонке.

В декабре 2018 года я принял решение завершить карьеру топ-менеджера и вступил на путь предпринимательства. Всю свою жизнь я работал в телекоме, поэтому не смог совсем расстаться с этой отраслью. Поэтому я стал заниматься строительством волоконных оптических линий связи (ВОЛС), структурированных кабельных систем (СКС), монтажом систем видеонаблюдения и домофонной связи. Как говорят, это первые 5 лет тяжело, поэтому продолжаем бороться и расти.

К старту собственного бизнеса я подошел с немалым багажом опыта и знаний. Свой путь в отрасли я начинал с отделения электросвязи компании «Сибирьтелеком» в феврале 2006 года в должности оператора связи. Моей задачей было совершать холодные звонки пользователям Dial-Up интернета и предлагать переключиться на высокоскоростной интернет WebStream. В июне меня перевели на должность специалиста первой категории по работе с VIP-клиентами новосибирского филиала. Моими клиентами были УРСА-банк, Альфа-Банк — тогда мы подключали к интернету одно из первых отделений этого банка в Новосибирске на Мичурина 23.

В 2007 году я перешел в компанию «СИТИ», которая впоследствии слилась с HomeNet, а потом была продана МТС. Моей задачей было создать отдел продаж по работе с корпоративными клиентами. Помню, как весной 2008 года я продал первый безлимитный тариф на доступ в Интернет на скорости 1 Мбит/с за 50 000 рублей в месяц — первым крупным покупателем стало Digital-агентство «Космос-Веб». Но уже в начале лета 1 Мбит/с стал стоить примерно в 3-5 раз меньше.

Моя первая предпринимательская история началась в кризис 2008 года — я стал директором компании «Онлайн Сити», тогда мне было всего 24 года. Я создавал компанию с нуля — это был мой первый в жизни «старт-ап». Тогда я даже не знал, как снять офис, как открыть расчетный счет в банке, тогда я разочаровался в российской банковской чековой книжке — оказывается она совсем не такая, как в американских фильмах. Мне пришлось научиться разбираться в налогах, бухгалтерии, в бюджетировании, в законе о связи, управлять сотрудниками и собой. Несмотря на начавшийся кризис в стране, к началу 2009 года мы обзавелись хорошей клиентской базой, подключили 5 бизнес-центров, базовым для нас стал бизнес-центр “Советская 64”, спасибо Якову Ильичу Ханину за поддержку.

В 2010 году я вернулся в наём и перешел в компанию “Стартелеком-Новосибирск” на должность коммерческого директора. Страна тогда отошла от кризиса, и начался период расцвета новосибирского телекома. Мы реализовали ряд крупных интересных проектов: подключение бизнес-центра и гостиницы Hilton, объединение в единую корпоративную сеть автосалонов ГК «МАКС-Моторс». Нашими клиентами были крупные компании — «ПЭК», «РАТЭК», «Продгамма», холдинг “Выбери Радио”, центры семейной медицины “Здравица”. С 2012 до 2014 года я совмещал должность директора по развитию Краснодарского филиала компании “Стартелеком”.

Впрочем, уже в 2015 году я вернулся в компанию “Онлайн Сити” на должность исполнительного директора. Понимая, что на одной абонентской плате долго не проживешь, я начал развивать строительно-монтажное направление — искал проекты по СКС, видеонаблюдению, мы пробовали силы в кабельной канализации «Ростелекома». Даже получили подряд на выполнение системы оповещения в Центробанке Новосибирска.

И вот, с декабря 2018 года я вновь встал на предпринимательский путь. Вторая весна моей предпринимательской деятельности опять прошла в режиме падения выручки и количества работы, только в прошлом году этот период пришелся на апрель — май 2019 года, а в этом году на февраль — апрель. “Падать” мы начали до объявления президентом оплачиваемых каникул. В апреле практически каждый четверг стал для меня черным, а по пятницам хотелось бросить все, раздать долги, обновить резюме и пойти на биржу труда. Работа в пандемию “вскрыла все нарывы” в моей компании, которые я копил и увеличивал с начала предпринимательской деятельности, теперь пытаюсь их локализовать и вылечить.

Перечислю некоторые факты:

В середине марта был подписан договор на монтаж системы видеонаблюдения с крупным производственным холдингом со строгими сроками выполнения работ. Так мы обеспечили себя работой на ближайшие месяцы.

По факту мы “простояли” только 1 апреля. 31 марта, когда объявили о закрытии строительных и производственных объектов в городе, мне стало страшно.

Поставщики прекратили отгружать материалы по предоплате, закрыли магазины и ограничили время работы своих складов.

Заказчики сдвинули сроки оплаты выполненных работ строго по договору.

Впервые я допустил двухмесячные задержки в выплате зарплаты сотрудникам.

Мы не попали под формы поддержки бизнеса, даже как микропредприятие.

Негативные эмоции:

Отсутствие возможности получать материалы без предоплаты спровоцировало огромный кассовый разрыв в компании. Чтобы не остановить деятельность я выгреб все кредитные карты, перезанимал деньги у друзей и родственников, продавал что-то не нужное.

Пришлось работать с таким расчетом, что сегодня вечером могут ужесточить карантин и посадить всех дома. На тот момент мы выполняли объект в Искитиме — я каждый день опасался, что город могут перекрыть и мы не сможем прорваться домой, эта мысль регулярно подогревалась фейковыми сообщениями о войсках на границы с Кемеровской области, о закрытии въезда в Томскую область и республику Алтай.

Я “пересчитал” стоимость ухода компании и сотрудников в отпуск на период пандемии — он оказался дешевле, чем продолжать деятельность. Но в конце мая сложно было останавливаться.

Но при всем этом было место и позитиву: всем городом, и наверно даже страной, играли в игру — “поделись с ближним шаблоном правильной справки”. У меня и моих сотрудников два вида справок и приказов.

Эмоции, которые я пережил:

Если в середине апреля я шутил, что может бросить все и обновить резюме, то к концу мая я искренне жалел, что ушел с наемной работы — сейчас бы сидел дома и получал бы оклад, а не впахивал и растил долги.

Я осознал, что сослаться на форс-мажор, временно закрыться и обеспечить безопасность своей семье — на самом деле хороший вариант и стояло бы к нему прислушаться. Но на следующий день я получил предоплату от клиента, и меня невозможно было остановить. Я должен был пройти этот путь.

Чему мы научились:

Реализовав объект по монтажу системы видеонаблюдения, выполнили 70% годового плана по монтажу систем видеонаблюдения.

Значительно расширили свои знания и повысили опыт в монтаже систем видеонаблюдения — у заказчика был многолетний опыт эксплуатации систем видеонаблюдения, которым он охотно делился с нами. В результате реализации проекта стандарты работы подняли на качественно другой уровень.

Реализовали несколько проектов по системе контроля и управления доступом (СКУД) на базе Орион-Про и системы охранной сигнализации.

Наладили процессы строительства сетей Gpon для Ростелекома по Новосибирску. Пришлось вспомнить опыт работы с оптикой в кабельной канализации.

Учусь корректно вести управленческий учет. Раньше я не могу понять, почему прибыль на бумаге есть, а денег в кармане — нет. Теперь я ощутил, что до прибыли и дивидендов я еще не дорос.

Выводы, которые я сделал:

Необходимо накапливать рабочий капитал, чтобы была возможность пережить сложные периоды.

Работать над повышением стандартов качества работы и контролем их соблюдения.

Хватит думать о росте выручки, надо увеличивать маржу.

Надо уменьшать кредитную и долговую нагрузки.

Рано опускать руки. Как сказал один мой друг, пока ты не скрываешься от кредиторов и отвечаешь на телефонные звонки, у тебя все хорошо. Спасибо за поддержку.

Надо заканчивать быть ремесленником и расти в бизнесмены.

Не стесняться обращаться за советом, поддержкой, с непонятным вопросом.

И да, мне очень повезло, что мы продолжаем свою деятельность.

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