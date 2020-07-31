На сегодняшний день в Бердске подтвержден один случай случай смерти от COVID-19, еще по двоим умершим результаты исследования, которое укажет причину смерти, ожидаются. Об этом сообщила сегодня, 31 июля, главный врач бердской ЦГБ Алла Дробинская.

По информации издания Бердск-Онлайн, в городе коронавирусом за время пандемии заразились 38 медицинских работников, в том числе врачи. Из них 27 человек выздоровели, 11 человек, в том числе 8 медработников, ещё находятся на больничных. Более 69% заболевших коронавирусом бердских медиков, по словам Аллы Дробинской, получили инфекцию вне ЦГБ.

В коронавирусном инфекционном госпитале, работающем на базе отделения пульмонологии бердской ЦГБ, сегодня находятся 45 человек, у 22 из которых получены положительные тесты на COVID-19.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.