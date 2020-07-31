Учителям в новосибирских «Стрижах» снизят ипотечную ставку до 3,1%

Новосибирская ГК «Стрижи» будет 5 лет выплачивать часть ипотеки за учителей своей школы.

После масштабной реконструкции школы количество желающих учится в одной из лучших школ Новосибирска выросло в полтора раза, и коллективу нужны учителя. Плановое укрепление кадрового состава вышло на новый уровень: трёхстороннее соглашение о субсидированной ипотеке было заключено между ПАО Сбербанк, ГК «Стрижи» и МБОУ СОШ №51.

По условиям договора в течение пяти лет ГК «Стрижи» будет оплачивать три процента от ставки. Таким образом ставка составит 3,1% вместо 6,1%.

Условия распространяются на квартиры от ГК «Стрижи» стоимостью до 6 миллионов рублей, без ограничений по площади. На теущий момент лимит программы составляет 15 льготных кредитов.

«Сегодняшнее соглашение — старт новой истории. Очень приятно оказать поддержку людям, которые вкладывают сердце и жизнь в развитие и обучение детей», — поделился генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.

В реконструкцию и развитие МБОУ СОШ № 51 действительно вложено много «сердца и жизни». Силами ГК «Стрижи», с помощью подписей инициативных жителей удалось получить президентский грант на реконструкцию здания школы и 1 сентября 2019 года школа приняла 1457 учеников.

Теперь это современное просторное здание с дизайнерским ремонтом, начальное отделение выведено в отдельное крыло. Спортзал, библиотека, стрелковый тир, актовый зал на 700 мест в виде амфитеатра с филармоническим звуком, 8 уличных площадок и стадион. Классы с новой мебелью оснащены интерактивными досками, компьютерами, имеется стенд с коммуникациями для уроков труда и курсов профориентации. Здесь созданы все условия для образования детей с учётов современных трендов: робототехника, прототипирование, веб-дизайн, техника дизайна и моды, театральное искусство, школьное телевидение, инженерная графика, программирование, научные кружки по интересам, включая археологический кружок. Также будут созданы специализированные классы целевой довузовской подготовки в сотрудничестве с НГМА и СГУПС.

Сегодня школа снова готовится к 1 сентября и нуждается в новых квалифицированных педагогах.

«На первое сентября мы планируем открыть девять первых классов. В прошлом году их было семь. Естественно, главный вопрос – учитель начальных классов. Потому что в начальной школе самое главное – классный руководитель. Попадётся умный и мудрый настоящий друг для детей, тогда не будет проблем в обучении ни в начальной школе, ни в дальнейшем, — рассказала директор школы №51 Ольга Гудовская.- Так что ждём учителей в свою команду!».

Сотрудничество школы №51 и ПАО Сбербанк не ограничится только кредитами для педагогов. С 1 сентября здесь будет внедрена школьная цифровая платформа- смартбокс, который поможет детям учится по персонализированному плану, дополняя стандартную программу и раскрывая особенности и потенциал каждого ребенка.

«Стрижи» гордятся той атмосферой, которую создали. И если учителя будут являться носителями и продолжателями этой атмосферы, то, согласитесь, отношения учителей, детей, родителей, детского клуба будут гармоничными», — отметил Игорь Белокобыльский.

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