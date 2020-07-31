В середине июня 2020 года Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, который блокировался на территории РФ в течение двух лет. Многие политики и публичные лица имели собственные телеграм-каналы и до разблокировки. В их числе — губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который в данном рейтинге занял 3 место по числу подписчиков его телеграм-канала.

По данным Центра политической конъюнктуры, у 10 из 85 глав регионов России есть собственные телеграм-каналы. При этом 9 из них были зарегистрированы ещё до разблокировки мессенджера. Большинство каналов не являются крупными, лишь у трех глав регионов России количество подписчиков превышает 10 тысяч пользователей. Первое место занимает Рамзан Кадыров, у которого 52 тысячи подписчиков, на втором — мэр Москвы Сергей Собянин с 21,4 тысячью подписчиков. Третье место у губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва — у него 12,1 тысяч постоянных читателей.

Рейтинг телеграм-каналов глав регионов по количеству подписчиков

Глава региона Название канала Регион Подписчиков 1. Кадыров Рамзан Kadyrov_95 Чеченская Республика 52010 2. Собянин Сергей Сергей Собянин. Личный блог Москва 21409 3. Цивилёв Сергей Цивилев. Live Кемеровская область 12176 4. Воробьёв Андрей Воробьёв LIVE Московская область 8183 5. Кондратьев Вениамин Вениамин Кондратьев Краснодарский край 5406 6. Солодов Владимир Солодов. BRIEF. Камчатский край 4666 7. Лимаренко Валерий Лимаренко Brief Сахалинская область 4646 8. Дегтярев Михаил ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Хабаровский край 4316 9. Шапша Владислав Владислав Шапша Калужская область 3069 10. Цыбульский Александр Цыбульский Архангельская область 1 646

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