Губернатор Кузбасса попал в ТОП-3 рейтинга телеграм-каналов глав регионов РФ

Валерий Иванов
 
Сергей Цивилев. Фото телеграм-канала "Цивилев. LIVE"

В середине июня 2020 года Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, который блокировался на территории РФ в течение двух лет. Многие политики и публичные лица имели собственные телеграм-каналы и до разблокировки. В их числе — губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который в данном рейтинге занял  3 место по числу подписчиков его телеграм-канала.

По данным Центра политической конъюнктуры, у 10 из 85 глав регионов России есть собственные телеграм-каналы. При этом 9 из них были зарегистрированы ещё до разблокировки мессенджера. Большинство каналов не являются крупными, лишь у трех глав регионов России количество подписчиков превышает 10 тысяч пользователей. Первое место занимает Рамзан Кадыров, у которого 52 тысячи подписчиков, на втором — мэр Москвы Сергей Собянин с 21,4 тысячью подписчиков. Третье место у губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва — у него 12,1 тысяч постоянных читателей.

Рейтинг телеграм-каналов глав регионов по количеству подписчиков

 

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