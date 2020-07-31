Крупнейший городской проект по благоустройству и озеленению – Затулинский дисперсный парк – планируют завершить в Новосибирске к осени. Здесь полностью обновят всю инфраструктуру, высадят новые деревья и внедрят современную систему «Безопасный город». 30 июля совместно с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска ход работ на объекте проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

Затулинский дисперсный парк стал вторым по масштабу после сквера Славы проектом по благоустройству в Новосибирске за последний год. Объект был выбран в результате голосования горожан и вошел в федеральную программу софинансирования. Всего на обновление парка было выделено 185 млн рублей из трех бюджетов: федерального, областного и городского.

На эти средства было запланировано полное обновление инженерных сетей, замена покрытия пешеходных дорожек, высадка деревьев. В обновленном парке также обустроят велосипедные дорожки, спортивную площадку для воркаута, сцену и детскую игровую площадку.

«Работы идут таким темпом, что мы договорились с заказчиком завершить весь объем работ в этом году. К сентябрю благоустройство нужно закончить, потому что это не просто парковая зона отдыха для Затулинки и близлежащих микрорайонов, здесь пролегает интенсивный пешеходный трафик. Сейчас кировчане терпеливо пережидают неудобства, связанные со строительством», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На сегодня в парке выполнено более половины всех работ по благоустройству, в том числе – самые сложные, связанные с выносом коммуникаций. На 90% закончено покрытие площадки. Следующий этап работ – создание безопасных прорезиненных дорожек, установка малых архитектурных форм, игровых комплексов. Предполагается и появление в парке новых аттракционов. Прежние также оставят на территории, изменив место их расположения.

По словам строителей, обновленный парк не будет уступать объектам благоустройства в центре города. А по ряду моментов, вероятно, даже их превосходить.

«Будет классная детская площадка, качественные европейский детские спортивные комплексы и, пожалуй, самые лучшие подстилающие покрытия. Затулинский парк ничем не будет проигрывать паркам в центре города», — рассказал директор ООО «Премиумстрой» Денис Левин.

Подтвердили в строительной организации и раннюю сдачу готового объекта. Ориентировочная дата, к которой стремятся в компании — 1 сентября. Если погода будет благоволить, то сдать объект к этому сроку, по мнению строителей, вполне реально. И тогда жители города успеют насладиться отдыхом в Затулинском парке в солнечные осенние дни уже в этом году.

В результате всех работ площадь благоустройства парка, по подсчетам специалистов, увеличится до десяти раз и составит 2,7 га. Только брусчатки на территории будет выложено до 13.5 тысячи квадратных метров. При этом в парке будут сохранены практически все существующие деревья. Дополнительно высадят новые – хвойные, липы и тополя, на общую сумму 10 млн рублей.

На сегодня в дисперсном парке уже начали установку современной системы освещения от новосибирского производителя. А вот безопасность отдыха кировчан будет обеспечивать комплексная система «Безопасный город». Она включает в себя более 50 видеокамер, подключенных к серверу министерства цифрового развития, систему оповещения и стойку экстренного вызова, с которой гости парка могут напрямую связаться со службой 112.

Как рассказали в строительной компании, не обошлось во время работ на площадке и без казусов. Во время прокладки сетей рабочие столкнулись с неожиданными подземными объектами. Которые, впрочем, не стали серьезным препятствием и никак не повлияют на сроки сдачи объекта.

«Конечно, золотую жилу или нефть мы тут не нашли, как бы нам ни хотелось, — пошутил Денис Левин, — Уперлись в бетон, ведь здесь раньше были гаражи. Обычные строительные сложности, которые мы легко преодолели. А вот никаких бюрократических препонов мы не ощущаем. Команда строителей работает слаженно с командой мэра».

Во время выездного совещания глава города Анатолий Локоть поручил организовать в Затулинском парке доступ к сети Wi-Fi, ранее не предусмотренный проектом. По мнению мэра Новосибирска, доступ в Интернет сегодня – это один из необходимых элементов современного паркового пространства.

Напомним, благоустройство Затулинского дисперсного парка началось в мае 2020 года, оно ведется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Дизайн-проект разработан консалтинговым бюро «Стрелка» в сотрудничестве с архитектурным бюро «Адаптик-А». Генеральный подрядчик проекта – ООО «Премиумстрой», заключивший муниципальный контракт с МБУК ПКиО «Бугринская роща». Компанию возглавляет предприниматель Денис Левин, который уже имел успешный опыт работы с муниципалитетом по Федоровским баням. В 2015 году между мэрией Новосибирска и предпринимателем, реализующим успешные банные проекты, был заключен инвестиционный договор. Сумма вложений составила 95 млн рублей.

В дальнейшем город планирует использовать опыт благоустройства Затулинского дисперсного парка для создания зеленых зон и в других районах Новосибирска.

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