Кандидатами от КПРФ в Заельцовском районе на выборах в Заксобрание Новосибирской области и совет депутатов Новосибирска стали шесть человек, сообщает официальный сайт Новосибирского обкома КПРФ.

Действующий депутат Законодательного Собрания Андрей Жирнов, который пойдет на выборы по избирательному округу №22, зарегистрировался первым.

Ещё пять членов КПРФ зарегистрировалось кандидатами на выборы в Совет депутатов Новосибирска: действующий депутат горсовета Новосибирска Иван Конобеев, который идёт на выборы по избирательному округу №8; помощник депутата Заксобрания Сергея Клестова Андрей Запорожец, идущий на выборы по округу №9; Ян Бурдинский, который будет бороться за место в горсовете в округе №10; по избирательному округу №11 решил избираться Вадим Канунников; по округу №12 — действующий депутат горсовета Валерий Науменко.

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