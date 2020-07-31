31 июля в 15:00 по новосибирскому времени эксперты по информационной безопасности МТС и «Лаборатории Касперского» проведут бесплатный вебинар для бизнеса, на котором расскажут, как повысить уровень безопасности ИТ-инфраструктуры с помощью облачных сервисов.

Эксперт по информационной безопасности облачного бизнеса МТС Алексей Афанасьев расскажет, как облака могут повысить уровень безопасности информационных систем предприятия, и почему облачные провайдеры способны стать настоящей «фабрикой» средств информационной безопасности. Он подчеркнул, что особенно полезной эта информация будет для тех, кто сейчас организовывает удаленную работу на VDI.

Специальный гость мероприятия, технический инженер «Лаборатории Касперского» Евгений Марковец, поделится знаниями про развитие технологий для защиты гибридных и облачных сред. По его словам, вирусы и вредоносные программы постоянно развиваются и в 2019 году 79% представителей бизнеса назвали киберпреступления главным риском для компаний.

Мастер-класс поможет руководителям и ИТ-специалистам, отвечающим за инфраструктуру и инфобезопасность, узнать о том, какие вирусные угрозы являются самыми опасными и распространенными, почему традиционные антивирусы не подходят для защиты ИТ-ресурсов в публичном облаке и как можно организовать безопасную удаленную работу с использованием облачного антивируса.

Вебинар обещает затронуть и правовой аспект, в частности, границы ответственности между провайдером и клиентом. Будут рассмотрены реальные кейсы с использованием существующих решений МТС и «Лаборатории Касперского», в том числе инструменты для защиты Docker-контейнеров и интеграции решений с Azure и Amazon. Также организаторы обещают презентовать новые решения, еще не представленные на рынке.

Зарегистрироваться на вебинар можно здесь.

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