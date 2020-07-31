Сергей Жавчкин продлил действие обязательного масочного режима в общественных местах: в магазинах и общественном транспорте. Кроме того, в регионе остается обязательной самоизоляция для людей из группы риска, сообщает пресс-служба правительства области.

«Несмотря на стабильную ситуацию в нашей области, она может резко ухудшиться, если мы полностью выйдем из режима ограничений. Главные ограничения — это обязательный масочный режим в транспорте, в магазинах, торговых центрах и других закрытых людных местах, а также дезинфекция рук и самоизоляция для людей группы риска. Эти ограничения были и будут. Мы должны учиться на чужих ошибках, а не повторять их. Пока нет вакцины, главное лекарство от болезни — это наше ответственное поведение», — говорится в сообщении губернатора Томской области.

Однако, в регионе с 21 июля возобновили работу летние веранды общепита в Томске, с 22 — автошколы, с 27 июля — музеи, а с 28 июля вновь открылись бассейны и фитнес-клубы.

«Мы открыли летние веранды и спортивные учреждения, с обязательным условием соблюдения противоэпидемических требований. Возможно, исходя из эпидобстановки, получат возможность работать санатории и учреждения отдыха. Но однозначно до осени будут запрещены все массовые мероприятия, включая наш знаменитый международный фестиваль «Праздник Топора», – сказал Сергей Жвачкин.

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