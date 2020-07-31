По данным опертштаба на утро 31 июля в регионе выявлено 9346 случаев COVID-19, в том числе у 554 детей. 7642 человека выздоровели, включая 217 за сутки.

Скончались ещё семеро пациентов: мужчины в возрасте 50 лет, 91 год, 99 лет и женщины в возрасте 56 лет, 71 год, 75 лет и 78 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 230 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 70 человек, на ИВЛ – 16 пациентов.

Госпитализировано 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находится 1287 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов области госпитализирован 761 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

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