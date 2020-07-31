Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции об экологической ситуации в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщает пресс-центр полпредства.

На совещании говорилось о том, что область не может самостоятельно справиться с ликивдацией опасных отходов с ликвидацией отходов закрытого в 2010 году завода «Усольехимпром». По словам врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, объекты производства, в том числе почва и подземные воды, пропитаны опасными химическими веществами.

Президент отметил, что экологические проблемы на этой территории накапливались с 30-х годов прошлого века и «сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии».

Владимир Путин также подчеркнул, что обстановка в Усолье-Сибирском требует срочных и комплексных мер: необходимо изолировать промышленную площадку предприятия «Усольехимпром», обеспечить её охрану силами Росгвардии, а в ближайшие дни нужно приступить к работе на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке. Для этого нужно мобилизовать ресурсы всех уровней власти, привлечь возможности Минобороны, войск химзащиты. Важно также обеспечить координацию работы всех задействованных ведомств и направить необходимые финансовые ресурсы.

Также президент отметил, что «при проведении работ по ликвидации экологических рисков нужно, безусловно, помнить о людях, о том, как и чем живут их семьи. <…> Я прошу самым внимательным образом отнестись к проблемам предпринимателей, которые работают на площадке, граждан, работающих на данной территории».

В организации на месте работы по поиску оптимальных технологических вариантов главная роль отводится специалистам Госкорпорации «Росатом», которая планирует здесь строительство современного экологического промышленного комплекса.

«При проведении работ, при создании новых производств нужно активно предоставлять рабочие места именно тем, кто здесь живёт», – подчеркнул президент.

Для реализации системных решений, призванных обеспечить безопасность людей, ликвидацию накопленного экологического ущерба и долгосрочного социально-экономического развития города Усолье-Сибирское, на совещании было предложено создать межведомственную рабочую группу под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко.

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