2 августа полумарафон в Новосибирске пройдёт в формате онлайн-забега 2.0. Бегунам на выбор предложат четыре дистанции — 1,5, 5, 10 и 21 км.

Согласно формату, время старта и индивидуальный маршрут участники выберут самостоятельно. Главное — соблюдать санитарные требования. Факт участия и результат организаторы отслеживают через специальные трекеры. Подробные инструкции участникам будут выданы при получении стартового пакета. Его будут выдавать 31 июля, 1 и 2 августа у опор Димитровского моста на Михайловской набережной с 10.00 до 20.00. С собой необходимо иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинскую справку предоставлять не нужно.

Регистрация проводится только при наличие маски и перчаток. «Пандемия коронавируса, конечно, внесла свои коррективы, но самое главное в данной ситуации — это здоровый образ жизни. Развитие технологий и их доступность для каждого позволяют нам провести полумарафон, присоединиться к остальным 85 субъектами РФ и стать частью мирового рекорда! Каждый участник может выбрать для себя индивидуальный маршрут, зарегистрировать результаты онлайн, показать их организаторам и получить заветную медаль всероссийского полумарафона «ЗаБег» сразу же», — рассказал главный организатор «ЗаБЕГА РФ 2.0» в Новосибирске Николай Кувикин.

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