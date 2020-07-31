Глава регионального минздрава Константин Хальзов рассказал 30 июля на брифинге о текущей эпидемиологической обстановке и мерах, которые предпринимаются во время пандемии, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

«На сегодняшний день в регионе выписано с выздоровлением от коронавирусной инфекции 7 425 человек, что составляет около 80% от общего количества заболевших. Проведено около 310 тысяч исследований. В медицинские учреждения продолжает поступать новое оборудование, при этом наш коечный фонд не заполнен, а все «тяжелые» пациенты из районов области переведены в город Новосибирск, – отметил министр. — Подтверждаются те тенденции, которые были нами зафиксированы по снижению тяжести пациентов и по выписке. Есть все основания предполагать дальнейшее улучшение ситуации».

Ранее глава регионального минздрава сказал, что в Новосибирской области количество проводимых тестов на коронавирус продолжает увеличиваться. Кроме того, появилась возможность для маневров в коечном фонде и переводе «тяжелых» пациентов из районов в Новосибирск, благодаря снижению тяжести состояния поступающих в больницы пациентов. Открытие дополнительного коечного фонда не планируется.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.