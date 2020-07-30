В правительстве региона губернатор Новосибирской области обсудил практику оказания мер государственной поддержки бизнеса в условиях преодоления последствий пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба правительства НСО.

В совещании по вопросам поддержки бизнеса в период пандемии участвовали: уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко, председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, член комиссии по градостроительству Совета депутатов города Новосибирска Игорь Салов.

«Ситуация с коронавирусом не остается без последствия для экономики, для бизнеса. И очень важно, чтобы беспрецедентные решения президента Российской Федерации по мерам поддержки экономики и бизнеса предельно эффективно сработали в Новосибирской области, чтобы те средства, которые доведены в наш адрес Правительством РФ, были максимально освоены, дошли до каждого потенциального получателя. Эти деньги должны максимально отработать на экономику Новосибирской области. Мои коллеги регулярно докладывают, что работа активно реализуется, что все заявления отрабатываются, но тут же оговариваются, что предоставление на заявительном принципе. Необходимо понять, почему у нас не все потенциальные получатели мер поддержки подают заявление или получают одобрение», – подчеркнул Андрей Травников.

Николай Мамулат рассказал о проблемах предпринимателей при получении мер поддержки:«Мы столкнулись с такой практикой, когда было принято решение президентом о выдаче «нулевых» кредитов и двухпроцентных кредитов, когда предприниматели массово пошли в банки, и им, по различным причинам отказывали в этих кредитах. И мы вынуждены были провести контрольную закупку – отправили восемь предпринимателей по разным банкам, они пошли туда, вернулись и доложили, что кредиты не дают, по различным причинам. На эту ситуацию обратил внимание президент, и буквально через две недели банки поняли, что работать все равно придется. Сейчас ажиотаж спал», – отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей.

«Очень ценная работа. Давайте ее будем продолжать. Есть возможность выйти на Правительство РФ, на Центробанк, сподвигнуть банки к более активной работе», – подчеркнул губернатор.

На встречи обсуждался вопрос справедливости привязки оказания мер господдержки к ОКВЭД, Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности — документу, благодаря которому органы государственной власти могут понимать, чем занимается субъект предпринимательской деятельности. «Проблема известна. Она явно бюрократическая и очевидная, на грани логики. Чтобы продавить ее решение, нужно показать ее масштаб. Очень важно провести аналитику, сколько таких пострадавших предпринимателей не могут получить законную поддержку. Есть наглядные примеры, можно сказать вопиющие – почему Московский зоопарк имеет право на поддержку, а Новосибирский зоопарк формально не имеет права на государственную поддержку, при том, что и у того, и у того в наименовании ОКВЭДа есть формулировка «деятельность зоопарков», но коды ОКВЭДов отличаются всего лишь на две цифры», – подчеркнул губернатор.

О результатах встреч с представителями бизнеса, и озвучиваемых ими вопросах главе области доложила Ирина Диденко. «В первую очередь это проблемы касающиеся создания инфраструктуры для развития производства, инвестиционной деятельности – это инфраструктура по подключению и модернизации сетей, дорожная инфраструктура» – отметила заместитель председателя комитета Законодательного Собрания региона, говоря о предложениях бизнеса по развитию инфраструктуры промышленных предприятий.

«Такая проблема есть. Сегодня мы в первую очередь концентрируемся на улицах в пределах жилых кварталов, там больше всего звучит замечаний от жителей. Я сам езжу на предприятия достаточно много, и вижу состояние подъездных путей, и слышу от руководителей, что это даже отпугивает клиентов, которые не хотят направлять машины за товаром по разбитым промышленным дорогам. Я вижу потенциал для решения, это не только национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», зачастую предприятия готовы брать на себя часть затрат, например, разработку проектно-сметной документации на ремонт. На таких условиях давайте совместно посмотрим, и начнем сдвигать с мертвой точки эту проблему», – подчеркнул Андрей Травников.

Ирина Диденко отметила, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с влиянием пандемии, в Новосибирской области есть примеры успешного развития бизнеса в новых условиях. «Мы были вчера на производственном предприятии, которое показывает прирост выручки десять процентов по отношению к предыдущему году. Потому, что в нашем регионе были вовремя приняты решения, чтобы разрешить производственным предприятиям работать, в то время, как в других регионах был запрет на работу. И поэтому они получили новых заказчиков», – сказала депутат.

Также Андрей Травников поддержал предложение Ирины Диденко о проработке мер поддержки малых предприятий, создании новых рабочих мест на сельских территориях, в частности, в сфере производства льна.

Игорь Салов представил губернатору информацию о проблемах и возможных мерах поддержки компаний, работающих в сфере услуг – фитнес-залов и студий, а также стационарных ресторанов. «Меры поддержки, на которые рассчитываю сегодня представители этой отрасли – субсидирование суммы арендной платы арендатору или арендодателю за весь период простоя. Уменьшить ставки налога УСН до 1% на доходы, и до 5% доходы минус расходы, минимум на три года. Далее, субсидии на возмещение затрат на заработную плату, коммунальные расходы, приобретение оборудования в глубину до трех лет», – отметил он, говоря о предложениях по господдержке фитнес-индустрии. Также Игорь Салов озвучил предложение об открытии в ближайшее время стационарных ресторанов.

«Оценка ситуации и опыт подсказывают – да, нам удалось значительно снизить угрозы от коронавируса, но угроза никуда не ушла. И если мы сейчас примем решение разрешить все, то риски возврата эпидемии в еще больших масштабах абсолютно реальны и высоки. Поэтому мы стараемся принимать дополнительные решения по открытию каждой отрасли. И в сфере развлечений, и в сфере общепита, торговли, физкультуры и спорта за последние три месяца принимались неоднократные решения для возобновления хотя бы частичной деятельности. И пользуясь нашей сегодняшней встречей я хотел бы в очередной раз донести логику наших решений и наши планы. Конечно же мы предусматриваем дальнейшие шаги по возобновлению работы общественного питания, фитнеса и спорта, но, понимая, что эта категория услуг потенциально самая рискованная с точки зрения распространения инфекции среди посетителей, и с учётом того, что сегодня у нас на повестке приоритет номер один – подготовка к открытию детских садов в полном режиме и школ с 1 сентября. Это решение не только социальное, а отчасти и экономическое. Потому, что сегодня многие наши местные производители, в первую очередь, продуктов питания, отмечают, что муниципальный, государственный заказ в образовании сократился. Те решения, которые мы сегодня ставим в приоритет, они помогут, в том числе и нашему бизнесу, местным производителям», – подчеркнул, подводя итоги обсуждения губернатор.

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