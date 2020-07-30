Андрей Шимкив принял участие в заседании рабочей группы по мониторингу и реализации конституционных изменений

Валерий Иванов
 
По мнению Андрея Шимкива рабочая группа будет формой взаимодействия широкой общественности с субъектами законодательной инициативы. Фото пресс-службы ЗС НСО

Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации продолжает свою деятельность по просьбе президента России Владимира Путина. Теперь она занимается мониторингом и реализацией конституционных изменений.

«Президентом было принято решение, что рабочая группа будет и дальше продолжать свою работу. Потому что поправки, которые были внесены Президентом и приняты, подразумевают множество изменений как в федеральные законы, так и в областные, — подчеркнул член рабочей группы председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. – Например, рассматривается предложение по поправке Владимира Машкова о территориальной целостности страны. Активно поддержанная россиянам поправка о запрете отчуждения территорий Российской Федерации, наверняка, потребует изменений в федеральное законодательство. Рабочей группе предстоит рассмотрение  порядка ста законопроектов». По его словам, уже разработаны и предложены законы о науке, о культуре, ряд других законопроектов.  Но гонки нет. «Как было сказано на заседании, главное – качественная экспертиза.  Общественную экспертизу берет на себя Общественная палата. В работе и предусмотренный поправками блок социальных гарантий – они  учитываются при подготовке проекта  федерального бюджета. Также на заседании шел разговор  об изменении уставов регионов – их подразумевают многие поправки в Конституцию», — сообщил Андрей Шимкив, отметив необходимость перенастройки всей правовой системы страны.

По мнению председателя Законодательного собрания Новосибирской области, в этом коллективном процессе рабочая группа будет формой взаимодействия широкой общественности с субъектами законодательной инициативы.

«Я очень рад, что рабочая группа продолжает действовать. Что я, а значит, и мы – Новосибирская область – будем причастны к тем изменениям, которые последуют в федеральное и областное законодательство», — заявил Андрей Шимкив.

 

 

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