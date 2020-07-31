«Билайн Бизнес» сделал «Анализ аудитории» бесплатным

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») открыл бесплатный доступ к сервису экспресс-аналитики «Анализ аудитории». Воспользоваться маркетинговым инструментом теперь могут все желающие, в том числе клиенты других операторов связи.

«Анализ аудитории» — это решение с использованием больших данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Полученная с его помощью аналитика помогает привлекать новых клиентов, наращивать продажи, экономить на продвижении и снижать отток клиентов.

Исследование целевой аудитории в рамках сервиса можно провести буквально за 2 минуты. Для этого достаточно пройти простую авторизацию в личном кабинете услуги на сайте и загрузить в форму список телефонных номеров клиентов, содержащий не менее 300 номеров абонентов Билайн.

Визуализированный отчет включает графики, построенные на основе анализа обезличенных данных о пользователях, таких как доходы, интересы, интернет-активность, социальные и демографические характеристики*. Формирование отчетов осуществляется только по номерам абонентов Билайн, однако в исходном списке могут присутствовать и номера других операторов.

«Сегодня маркетинговые решения становятся все более технологичными и доступными для широкого пользователя. Мы решили пойти дальше — предложить рынку полностью бесплатный сервис на основе новейших технологий с оптимальным для экспресс-аналитики набором опций. Он не только помогает бизнесу лучше узнать существующих и потенциальных клиентов, но и позволяет строить верные гипотезы и проверять их на практике с выгодой для компании. Это оптимальный для кризисного рынка инструмент, который станет реальной поддержкой малому, среднему и крупному бизнесу», — отметила директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом» Надежда Артемьева.

* В рамках услуги предоставляются агрегированные статистические отчеты, основанные на анализе данных технических средств и обезличенных данных о пользователях. Услуга предоставляется при наличии согласия пользователей на обработку данных и получение рекламы.

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги. «Билайн Бизнес» – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн» Бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергенции мобильной и фиксированной связи.

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