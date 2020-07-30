Компания МТС объявила о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах страны. Лицензия предоставлена Роскомнадзором сроком до 16 июля 2025 года. Первыми пользователями сети «пятого поколения» станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

«Получение первой в России лицензии на 5G — исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых IT решений и продуктов, — прокомментировал данную новость президент МТС Алексей Корня. — Нам предстоит еще многое сделать, чтобы технологии 5G стали по-настоящему массовыми, но уже сегодня очевидно, что они будут востребованы почти во всех отраслях и станут одним из важнейших драйверов развития экономики страны в ближайшие годы».

По его словам, технологии пятого поколения — важный инструмент для еще более активного развития строящейся продуктовой экосистемы, прежде всего в сфере проектов по автоматизации для бизнес-пользователей. Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве.

В ближайшее время МТС представит на рынок решения для промышленных предприятий с использованием сетей «пятого» поколения. В настоящее время компания разрабатывает и тестирует сценарии использования 5G в выделенном диапазоне для индустриальных и бизнес-кейсов, таких как машинное зрение, предиктивная аналитика, цифровые двойники для управления оборудованием, автоматизация складских операций, дистанционная хирургия и биомониторинг и многие другие.

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