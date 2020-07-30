По данным источников «Континента Сибирь» 29 июля полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении агитаторов оппозиционой коалиции «Новосибирск 2020», которых обвинили в несанкционированном митинге.

Пост о действиях новосибирских полицейских в отношении оппозиционой коалиции «Новосибирск 2020» на своей странице в соцсети Facebook опубликовал кандидат в горсовет Кирилл Левченко. «Ну вот и началось. К нашим волонтерам на кубы пришли господа полицейские, даже целый подполковник пришёл. Говорят куб — это митинг», — говорится в сообщении на странице Кирилла Левченко.

Правоохранители составили протокол, из которого следует, что «29 июля в 16.15 в Центральном районе Новосибирска в Первомайском сквере гражданин Цыбирев Д.А., в нарушение федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», провёл пикет в поддержку кандидата в депутаты Заксобрания Новосибирской области Сергея Бойко без подачи уведомления о проводимой акции в мэрию Новосибирска». Полиция завела дело по факту административного правонарушения, о дате суда пока не сообщается.

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