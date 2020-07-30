Координатор новосибирского регионального отделения ЛДПР Александр Щербак написал лидеру коммунистов Геннадию Зюганову открытое письмо. В нем он обратил внимание на тот факт, что на предстоящих в сентябре выборах в Совет депутатов Новосибирска и Заксобрание Новосибирской области в округах, где кандидатам от КПРФ могут создать серьезную конкуренцию другие политики, были выдвинуты их однофамильцы. «Континент Сибирь» публикует выдержки из этого письма.

Лидер новосибирских ЛДПРовцев просит Геннадия Зюганова публично выразить своё отношение к тем «грязным», по его оценкам, технологиям, которые применяет КПРФ в предвыборной кампании в Новосибирской области.

«В Новосибирске зафиксировано три случая выдвижения однофамильцев на округах, где основными конкурентами лидеров гонки являются кандидаты (в том числе действующие депутаты) от КПРФ», — говорится в письме.

Так, на 42-м округе, где конкурентом кандидата от ЛДПР Дмитрия Павловича Курочкина является представитель КПРФ Павел Горшков, выдвинут самовыдвиженец Дмитрий Андреевич Курочкин.

В 8-ом округе от ЛДПР выдвинут Василий Стрекалов, которому сильно проигрывает согласно проведенным опросам действующий депутат горсовета от КПРФ Иван Конобеев, выдвинулся самовыдвиженец Иван Стрекалов.

В 22-ом округе на выборах в Заксобрание против самовыдвиженца Ильи Полякова, который конкурирует с действующим депутатом Законодательного собрания от КПРФ Андреем Жирновым, выдвинулся самовыдвиженец Алексей Поляков.

Александр Щербак в своем письме обращает внимание, что самовыдвиженцы Алексей Поляков и Иван Стрекалов свои кандидатуры сняли, «по всей вероятности, в связи с разразившимся скандалом», третий кандидат, Дмитрий Андреевич Курочкин, по его данным, на округе не появляется и предвыборную кампанию не ведет. «После сдачи подписей в избирком (Курочкин) полностью ушел со связи, отключив все телефоны, что зафиксировано актом окружной избирательной комиссии. То есть очевидно, что Дмитрий Андреевич Курочкин является не реальным кандидатом, а спойлером, призванным запутать избирателей, снизив тем самым результат конкурента от ЛДПР», — говорится в письме.

Координатор новосибирского регионального отделения ЛДПР считает, что сложившаяся ситуация не вызывает ничего, кроме «недоумения и омерзения» и просит Геннадия Зюганова выразить свою позицию к происходящему в Новосибирске.

Напомним, что более подробно о ситуации «Континент Сибирь» писал в материале по ссылке.

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