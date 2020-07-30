Мэрия Новосибирска выдала бизнесмену Виктору Голубеву разрешение на строительство центра спортивной гимнастики и игровых видов спорта на улице Петухова. Ранее коммерсант безуспешно пытался признать свое право на это здание через арбитражный суд.

Разрешение на строительство многофункционального спорткомлекса на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска, выданное индивидуальному предпринимателю Виктору Голубеву опубликовано на муниципальном портале. В документе уточняется, что разрешение действует до 31 января 2022 года. В ходе прошедшего в четверг часа прессы мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал проект спортивного центра «очень интересным». «Застройщик имеет опыт строительства подобных объектов на территории Новосибирской области, в частности, в Бердске и Искитиме. Насколько я знаю, работы там (на улице Петухова – «КС») ведутся активно», — сказал Анатолий Локоть. Градоначальник подчеркнул, что проект реализуется исключительно за счет инвестора. «Это частная инициатива, бюджетных денег там нет», — пояснил мэр.

Выдаче разрешения на строительство спорткомплекса предшествовала долгая судебная тяжба между Виктором Голубевым и новосибирскими властями. Напомним, бизнесмен обратился в арбитражный суд Новосибирской области в мае прошлого года. Виктор Голубев требовал от мэрии признать за ним право собственности на здание, возведение которого он ведет за свой счет. Городские чиновники, ранее отказавшие в получении разрешения на строительство, указывали на отсутствие у бизнесмена ряда необходимых документов, нарушения при проверки строительных работ и так далее. В итоге арбитраж отказал коммерсанту в иске, Виктор Голубев безуспешно обжаловал решение в вышестоящих инстанциях. Само возведение центра началось в сентябре 2017 года. Инициатива принадлежала Федерации спортивной гимнастики Новосибирской области и Фонду Евгения Подгорного. Инвестиции в проект оценивались в 600 млн рублей. По планам центр, площадью 2,5 тыс. кв. м, включал в себя спортзалы для гимнастики, волейбола и баскетбола, с трибунами на 2,5 тыс. зрителей. Завершить строительство предполагалось в 2020 году. На момент подачи иска Виктора Голубева готовность объекта составляла 82%.

Виктор Голубев – известный новосибирский бизнесмен и спортсмен, мастер спорта СССР и заслуженный тренер РСФСР по тяжелой атлетике, президент бердского хоккейного клуба «Кристалл», почетный строитель РФ, является членом наблюдательного совета «Карелин-фонда». В 2014 году ему было предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности – создании нефтеперерабатывающего завода «Октан». Бизнесмена приговорили к полутора годам тюрьмы с конфискацией имущества.

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