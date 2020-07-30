По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» погода на территории Новосибирска и по области будет улучшаться — уже в субботу температура воздуха будет выше на 3 градуса, чем сегодня, 30 июля.

По прогнозам метеорологов завтра, 31 июля в Новосибирске будет пасмурно, пройдет дождь, столбик термометра поднимется до +21°С..+23°С, ветер южный, 1 м/с.

В субботу, 1 августа, значительно потеплеет — температура воздуха днем ожидается +25°С..+26°С, большую часть дня будет солнечно, возможен кратковременный дождь.

Ещё теплее будет в воскресенье, 2 августа: днём воздух прогреется до +27°С..+28°С, дождя не ожидается, будет дуть слабый северо-восточный ветер со скоростью 2 м/с.

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