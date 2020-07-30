МТС «ускорил» интернет на популярных курортах Алтайского края

МТС объявил о завершении очередного этапа по модернизации сетей 3G и 4G на курортах Алтайского края. Это позволило в полтора раза увеличить скорости мобильного интернета на территории популярных курортов.

«Алтайский край ежегодно принимает более полутора миллиона отдыхающих, а в этом году по понятным причинам мы ожидаем еще больший туристический бум, − отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин. – Весной мы существенно расширили сеть вблизи мест отдыха и туризма, чтобы абоненты чувствовали себя комфортно, оставаясь на связи во время своего отдыха и имели доступ ко всем интернет приложениям, которые могут понадобиться»

С начала года на половине сети 3G и 4G в туристической зоне Белокуриха и Белокуриха-2 проведены работы по расширению полосы радиоканала в полтора раза. Это позволит как жителям города, так и гостям санаториев «Белокуриха», «Россия», «Аврора», «Родник Алтая», «Сибирь», «Эдем» и ряда других комфортно пользоваться соцсетями, смотреть онлайн фильмы, слушать музыку в высоком качестве, обмениваться аудио и видео сообщениями и многое другое.

В городе Яровое, где находится лечебное озеро Большое Яровое, оператор также провел модернизацию более 30 процентов сети, тем самым удвоив скорость передачи данных в сети 4G.

Сеть 4G от МТС работает на территории Алтайского края с 2014 года. Она доступна всех санаториев, пансионатов и отелей, расположенных на территории города Белокуриха, который в регулярно входит в число лучших курортов федерального значения. На территории соседнего строящегося курорта Белокуриха-2, расположенного в десяти километрах от действующего курорта, устойчивая мобильная связь и скоростной интернет появились в 2018 году, обеспечив рост турпотока и появление новых инвесторов.

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