По данным оперативного штаба на утро 30 июля в регионе выявлен 9241 случай заражения COVID-19, в том числе инфицированы 542 ребенка. 7425 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, включая 203 человека за минувшие сутки.

В Новосибирской области выявлен еще 101 инфицированный коронавирусом.

Скончались пятеро пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 78 лет и женщины в возрасте 49 лет, 61 год и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 223 человека. В отделениях реанимации сегодня находятся 74 человека, на ИВЛ – 18 пациентов.

Госпитализировано в ДГКБ №3 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1323 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов области госпитализированы 798 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

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