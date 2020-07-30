Зачем Райффайзенбанк предложил нефтетрейдеру блокчейн

Райффайзенбанк завершил первый этап проекта по автоматизации расчетов для «Петролеум Трейдинг», одного из крупнейших независимых поставщиков нефтепродуктов. В рамках проекта была проведена первая в России интеграция двух блокчейн-платформ банка и нефтетрейдера: PROLEUM и R-Chain. Результатом проекта станет значительное ускорение расчетов с покупателями, а также повышение прозрачности для всех участников процесса.

«Наши технологические амбиции стоят на службе у бизнеса. Мы видим свою миссию в создании первой на мировом рынке платформы по управлению производственно-сбытовой цепью топлива и нефтепродуктов, – отметил управляющий партнер «Петролеум Трейдинг» Максим Дьяченко. – Теперь в контур комплексного решения, разработанного нами для этой цели, войдет не только наша собственная блокчейн-платформа PROLEUM, но и сервисы для автоматизации расчетов по сделкам блокчейн-платформы R-Chain Райффайзенбанка».

Ежегодно «Петролеум Трейдинг» заключает 13 тысяч сделок по поставке нефтепродуктов и СУГ (сжиженных углеводородных газов). Контракты на рынке нефтепродуктов исторически характеризуются большим количеством идентичных операций, для оформления которых необходимо значительное количество документов, а значит, временных и финансовых затрат. Для того, чтобы повысить прозрачность рынка и сократить административные издержки, «Петролеум Трейдинг» на протяжении нескольких лет последовательно автоматизирует всю цепочку сделки, начиная от заключения контракта до бухгалтерской и налоговой отчетности.

Автоматизация расчетов по сделкам – один из этапов, без которых сделка не может быть до конца цифровой и прозрачной. Ранее расчеты в «Петролеум Трейдинг» проводились стандартным для отрасли образом, через обмен документами по электронной почте. Это приводило к задержкам в оплате и не исключало влияния человеческого фактора – ошибок, которые в случае с крупными нефтяными контрактами особенно критичны.

Райффайзенбанк исследует технологии распределенных реестров с 2017 года. В 2018 году была разработана собственная блокчейн-платформа R-Chain для автоматизации расчетов и других банковских сервисов между клиентами банка, на которой было реализовано несколько пилотных проектов. Первым проектом на ее базе стал выпуск международной банковской гарантии в рамках сделки с участием компании «Газпромнефть». В 2019 году Райффайзенбанк разработал блокчейн-платформу для автоматизации расчетов с поставщиками и покупателями для группы компаний Askona Life Group.

В кейсе «Петролеум Трейдинг» для того, чтобы гарантировать бесшовный автоматический процесс оплаты, Райффайзенбанк предложил интеграцию блокчейн-платформы для заключения сделок PROLEUM с информационными и платежными сервисами блокчейн-платформы банка R-Chain. Это решение позволяет полностью автоматизировать выставление счетов и платежных требований по сделкам и отслеживанию оплат.

«Наша цель – дать лучший пользовательский опыт нашим клиентам: обеспечить удобство, скорость, отсутствие ошибок, – прокомментировал руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Никита Швецов. – Именно эти ключевые характеристики были заложены в проект на этапе создания архитектуры решения по автоматизации платежей. Мы уверены, что этот опыт может оказаться полезен в целом ряде отраслей, для которых критичны скорость, надежность и масштабируемость решений по автоматизации финансирования».

Реализация первого этапа проекта позволяет значительно ускорить отгрузку товара, если речь идет о предоплате, или автоматически закрывать дебиторскую задолженность. Этот сервис доступен клиентам «Петролеум Трейдинг» с 28 июля 2020 года. Завершающим этапом проекта, запланированным на август 2020 года, будет автоматизация процесса расчетов с контрагентами в других банках.

Сервисы разработаны с использованием технологии распределенных реестров Hyperledger Fabric. В отличие от традиционных способов отслеживания оплат и выполнения расчетов, решение может быть масштабировано на неограниченное количество поставщиков и контрагентов, что особенно важно для задач «Петролуем Трейдинг». Она гарантирует полную неизменяемость данных, прозрачность процесса оплаты, а также полную конфиденциальность.

«Райффайзенбанк глубоко изучает бизнес корпоративных клиентов и предлагает решения, наиболее полно отвечающие конкретным задачам, – резюмировал руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин. – Решение, которое мы разработали совместно с «Петролеум Трейдинг», является уникальным для рынка и позволяет сделать более гибким и эффективным ключевой бизнес-процесс».

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