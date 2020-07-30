30 июля в эфире программы «Вести Новосибирск» губернатор Новосибирской области рассказал о подготовке к новому учебному году в школах. Андрей Травников отметил, что окончательный перечень рекомендаций для начала нового учебного года пока не разработан, этим занимается Роспотребнадзор.

Приёмка школ комиссиями началась с 29 июля. По поручению губернатора, на сегодняшний день комиссии пользуются теми рекомендациями, которые уже выданы.

К каждой школе будет применяться отдельный подход из-за разной наполняемости учебных заведений, отметил глава области. Также на это влияет конкретный район или населённый пункт.

«Понимая общую настороженность населения, мы предложим формат, как мы работали в марте месяце. Общий режим — это очное обучение, но если кто-то из родителей боится отпускать своих детей в школу — допустимо дистанционное образование для отдельных учеников. Такую возможность мы оставим», — сказал губернатор.

Предусматриваются занятия только в одном классе, если есть такая возможность, посменное питание в столовой и так далее. Кроме того будет осуществляться температурный контроль и оценка здоровья школьников.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.