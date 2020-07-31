Новый центр поддержки бизнеса ориентирован на содействие социальному предпринимательству.

Новосибирские бизнесмены, поставившие себе цель не только получение прибыли, но и содействие здоровому развитию общества, могут рассчитывать на меры государственной и региональной поддержки. Провайдером такой политики выступает недавно открывшийся Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), который начал работу в составе единого центра «Мой бизнес».

Услугами ЦИСС могут воспользоваться предприниматели, организующие трудоустройство работников с ограниченными функциями жизнедеятельности, обеспечивающие достойный уровень жизни пожилых людей и инвалидов, уход за тяжелобольными, их патронаж и реабилитацию, а также изготовление технических средств для этих целей. К потенциальным клиентам ЦИСС относятся и компании, занимающиеся обучением, культурным, спортивным развитием, отдыхом и оздоровлением детей.

Таким субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в сфере социального предпринимательства, Центр предлагает широкий набор обучающих программ для экспертного тестирования и ускорения развития бизнеса. Они включают в себя образовательные форматы, рассчитанные на предпринимателей различного уровня подготовки. Уже сегодня открыт набор на программу «Основы социального предпринимательства», которая стартует в сентябре 2020 года.

Кроме этого, ЦИСС содействует выдвижению представителей новосибирского социального бизнеса на региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года», который пройдёт в августе — сентябре 2020 года. Участие в конкурсе даст возможность получить экспертную оценку своего бизнеса и представить свой проект на федеральном уровне.

В перечень услуг ЦИСС входит и продвижение проектов социального предпринимательства, в том числе — изготовление одностраничных сайтов (лендингов), видеороликов и информационных материалов, а также предоставление услуг по брендированию социально-ориентированного бизнеса.

Подробную информацию о возможностях Центра инноваций социальной сферы, включая программу «Основы социального предпринимательства», можно получить на сайте. По вопросам сотрудничества заинтересованных предпринимателей готова проконсультировать руководитель Центра Оксана Козырева (тел. 8-800-600-3407 вн.57, эл. почта — kozyreva@mbnso.ru). На правах рекламы

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