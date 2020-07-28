По данным оперштаба на утро 28 июля в регионе выявлено 9033 случая заражения коронавирусом, в том числе инфицированы 539 детей. 7010 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, включая 183 за сутки.

В Новосибирской области выявлено 103 инфицированных коронавирусом за последние сутки.

Скончались еще пятеро пациентов: мужчина в возрасте 55 лет и женщины, им было 46 лет, 48 лет, 66 лет и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 211 человек. В отделениях реанимации находятся 74 человека, на ИВЛ – 22 пациента.

Госпитализировано 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1519 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов НСО госпитализированы 862 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

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