На сайте ГК «Сибантрацит» сообщается, что произошедшая временная приостановка работ на отвале «Елбашинский» никак не отразится на объёмах добычи компании и на исполнении контрактов перед контагентами.

18 июля на АО «Сибирский Антрацит» произошла деформация западной части основания Елбашинского отвала горных пород. 23 июля Искитимский районный суд принял решение о приостановке работ в районе деформации отвала «Елбашинский». Решение суда вызвано необходимостью установить причины инцидента.

«В данный момент на предприятии работает комиссия с участием государственных инспекторов Сибирского Управления Ростехнадзора, а также экспертная группа из представителей проектных институтов и научных учреждений по анализу ситуации и выяснению причин инцидента. Экспертной группой уже проведен анализ ведения работ по отвалообразованию. По предварительным данным, отклонений от проектных решений и согласованной Ростехнадзором программы по ведению горных работ на 2020 год не выявлено. Взяты анализы пробы грунта и воды. Результаты будут известны в ближайшее время», — говорится в сообщении компании.

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