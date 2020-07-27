Общие инвестиции в создание и развитие производственно-складского комплекса “ПФК Обновление” в Сузуне составили около 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Производственная мощность нового корпуса составляет более 2 млн упаковок настоек в месяц. Здесь будут выпускаться настойки валерианы, пустырника, прополиса, календулы, перца стручкового и многие другие. В перспективе компания рассчитывает на долю 25% рынка настоек в России.

На новом производстве создано более 70 рабочих мест для жителей Сузуна: мастера, операторы-наладчики, аппаратчики по приготовлению растворов, уборщики, подсобные рабочие и дозировщики. Производство организовано согласно правилам GMP, вторичная упаковка продукции производится в соответствии с требованиями обязательной маркировки лекарств DataMatrix кодом.

«Развитие ассортимента лекарственных препаратов Renewal за счет традиционных средств, таких как настойки, позволяет получать гражданам привычные и близкие культуре лечения препараты европейского качества. Важно отметить, что вся производимая на площадке продукция маркируется согласно требованиям уже с 1 июля», — сказал генеральный директор фармпроизводства Renewal (“ПФК Обновление”) Владлен Калустов.

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