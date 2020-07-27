За прошедшие сутки в двух регионах Сибири было зафиксировано одинаковое число заразившихся COVID-19 — у 162 человек выявили коронавирус и в Иркутской области, и в Красноярском крае.

Так по данным оперштаба по борьбе в Красноярском крае на 27 июля заболели 12581 человек — 162 за последние сутки. Выздоровели 11038 пациентов — 188 за сутки. Погибли за всё время пандемии 305 человек, за прошедшие сутки — ни одного.

В Иркутской области также выявили 162 новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 12975 заболевших. За сутки от коронавируса в Приангарье умерли еще трое пациентов.

Напомним, в Новосибирской области за сутки было выявлено еще 104 инфицированных коронавирусом.

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