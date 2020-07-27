На сайте Новосибирского областного суда 24 июля появилась информация о том, что судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда рассмотрела гражданское дело по иску Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора к администрации Искитимского района, ДНТ «ФМК», членам ДНТ «ФМК» о признании недействительным договора купли–продажи земельного участка — острова «Огуречный».

Администрация Искитимского района Новосибирской области 1 августа 2014 года заключила договор купли–продажи земельного участка № 89-14 со 115 членами дачного некоммерческого товарищества «ФМК». По этому договору членам товарищества в совместную собственность предоставлен земельный участок с кадастровым номером 54:07:057401:3719, площадью 175 000 кв.м. В последствии участок был разделен, а созданные земельные участки перешли в собственность физических лиц – членов ДНТ «ФМК».

Прокуратура оспорила сделку, аргументируя свою позицию тем, что данный участок фактически является островом, расположенным в акватории Новосибирского водохранилища и расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования. Продажа такого участка противоречит требованиям ч. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ), согласно которой приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной Водным кодексом РФ запрещена.

«Решением Искитимского районного суда Новосибирской области от 06 сентября 2018 г. исковые требования удовлетворены частично. Суд признал недействительным договор купли-продажи № 89-14 от 01 августа 2014 г. в части продажи земельных участков, входящих в береговую полосу. Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда отменила решение районного суда и удовлетворила исковые требования Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора Новосибирской области в полном объеме», — говорится в решении суда.

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