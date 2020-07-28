В Сибирском федеральном округе с начала года открылось 17 новых дилерских центров и закрылось 35 автосалонов. Такие данные по запросу «Континента Сибирь» предоставило аналитическое агентство «Автостат». Примечательно, что закрытия дилеров напрямую не связаны с последствиями пандемии коронавируса и экономической ситуацией в регионе.

По данным агентства «Автостат», в целом по России с начала года закрылось 228 автосалонов (6,7%). В Сибирском федеральном округе речь идет о 35 автосалонах, то есть 5,56% от общего количества.

Большинство закрытий обусловлены не инициативой самих региональных дилеров, а сворачиванием дистрибьюторов. Так, 17 из 35 закрытых салонов приходится на дилерскую сеть GM-AvtoVAZ, которая занимается дистрибуцией одной единственной модели — Chevrolet Niva. Закрытия дилеров связаны с решением, принятым ранее General Motors и “АвтоВАЗом” по сворачиванию сотрудничества.

Также с начала года в Сибири закрылось 7 салонов марки Hawtai, 2 дилерских центра китайского бренда Zotye, 2 салона узбекского бренда Ravon (в настоящее время UzAuto). По данным «Автостата», с начала года двух дилерских центров в Сибири лишился УАЗ, одного — Nissan.

В статистику также попали салон Audi в Барнауле, закрытый по инициативе самого дилера — «АЕМ Холдинга», салон KIA компании «Барнаул-Моторс», салон Jaguar/Land Rover кузбасской ГК «Сибальянс», закрытый по инициативе дилера.

Что касается новых запусков, то по данным «Автостата» с начала года в Сибири открылось 17 новых дилерских центров. Рекордсменами по запускам стали корейская KIA (4) и китайский Changan (3). В частности в случае с KIA речь идет в том числе о запуске салонов в Барнауле и Кемерове. Также по одному дилерскому центру открыли китайские бренды Chery, FAW, Foton, Haval.

В статистику по открытиям также попали салон Infiniti компании «Сибирские моторы» в Новосибирске, салон Mazda в Барнауле компании «АлтайАвтоЦентр», открывшийся вместо Ford, и салон Renault-Nissan компаний «Атом Авто»/«Астра Моторз» в Томске. Также в статистику попали новые дилерские центры UzAuto в Барнауле и Омске, продающие линейку Chevrolet узбекской и казахской сборки.

В скором времени в Новосибирске также технически откроется новый полнофункциональный салон Toyota-Lexus группы компаний «Восток-Моторс».

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.