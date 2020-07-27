«МТС-Банк» объявил о внедрении в систему обработки кредитных заявок стартап Fabrique.ai, разработанный ООО «АДВ» и прошедший корпоративный акселератор центра MTS StartUp Hub. Данная интеграция позволит более точно проверять корректность этапов вычислений кредитоспособности заемщика и избежать критических ошибок, так как решение автоматически анализирует процесс скоринга. Алгоритм в пять раз увеличит скорость исполнения отдельных компонентов скоринга и в три раза сократит время на его расчет.

Пилот по внедрению Fabrique.ai прошел с октября 2019 года по февраль 2020 года в рамках проекта эксплуатации и управления жизненным циклом моделей искусственного интеллекта и машинного обучения «МТС Банка». Fabrique.ai делит алгоритм вычислений принятия кредитного решения на две составляющие: сбор данных и сам расчет оценки платежеспособности заемщика. С одной стороны увеличивается скорость получения оценки, а с другой решение Fabrique.ai позволяет избежать критических ошибок, так как автоматически анализируется процесс расчета скоринга.

«Благодаря высоким требованиям «МТС Банка» и выделенной нагрузке во время проекта мы прокачали навыки команды. Успех пилота – результат профессиональной работы всех трех сторон: стартапа, банка и акселератора», – отметил основатель Fabrique.ai Сергей Кедров.

Пилот позволил банку получить альтернативный взгляд на возможное сокращение общего времени реагирования на ошибки. При помощи Fabrique.ai удается сократить время обнаружения критических отклонений на этапе вычисления скоринга более чем в три раза. В рамках тестирования также было оптимизировано три математические модели оценки, что привело к снижению среднего времени их исполнения в пять раз – с 2 до 0,4 секунд.

«В рамках пилота мы провели более тонкую настройку метрик онлайн-мониторинга скоринговых моделей кредитного конвейера, – рассказала начальник управления портфельного менеджмента и разработки скоринговых карт «МТС Банка» Мария Аринчихина. – При помощи Fabrique.ai нам удалось сократить время обнаружения критических отклонений на этапе вычисления скоринга более чем в три раза – ощутимый результат, который стал главным аргументов в пользу внедрения».

По результатам тестирования Fabrique.ai позволила в пиковые часы работы программы рассмотрения кредитных заявок обработать поток до 20 запросов в секунду. Тем самым банк смог в три раза сократить время на расчет моделей оценки кредитоспособности.

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