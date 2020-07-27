В ТОП-100 крупнейших дилеров России по авто с пробегом попало лишь несколько сибирских компаний

Компания Pricestat проранжировала российских дилеров по показателю продаж автомобилей с пробегом через классифайды за 1 полугодие 2020 года. В общероссийский топ-100 попало лишь несколько сибирских дилеров.

Результаты рейтинга по состоянию на июнь Сергей Литвиненко презентовал на онлайн-конференции Used Cars, организованной агентством «Автостат». Компания Pricestat предоставила «Континенту Сибирь» данные по итогам 1 полугодия 2020 года. При этом, речь шла только об автомобилях с пробегом, которые выставлялись на классифайдах (Авито, Дром, Авто.ру).

В топ-100 самых крупных дилеров России можно заметить лишь несколько дилеров, основанных в Сибири. Это кузбасская ГК «Картель Авто» (57-ая строчка), красноярский «Медведь Холдинг» (84-ая строчка), новосибирская ГК «Автолига» (85-ая строчка). Напомним, что «Медведь Холдинг» одновременно является и самым крупным в Сибири дилером по занимаемой доле рынка.

Также в списке есть тюменская ГК «Восток Моторс» (79-ое место), представленная в Новосибирске, уральская ГК «Автоплюс» (80-ая строчка), представленная в Омске.

Рейтинг возглавляют «Рольф», «Автомир» и «КЛЮЧАВТО». Последние две представлены также в Сибири. В частности «КЛЮЧАВТО» развивает в регионе сеть автомобилей с пробегом Select. Группа компаний «Автомир» уже более 10 лет присутствует в Новосибирске и Новокузнецке.

ТОП-100 автодилеров России по продажам автомобилей с пробегом через классифайды по итогам 1 полугодия 2020 года

Данные: Pricestat

О том, как построить эффективный бизнес на автомобилях с пробегом, и как в этом могут помочь современные ИТ-решения, читайте по ссылке.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.