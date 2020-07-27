По данным оперштаба на утро 27 июля в регионе выявлено 8930 случаев заражения коронавирусом, в том числе инфицированы 534 ребенка. 6827 пациентов выздоровели, включая 58 человек за минувшие сутки.

В Новосибирской области выявлено еще 104 инфицированных коронавирусом.

Скончались еще шестеро пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 69 лет, 78 лет, 80 лет и женщины, им было 78 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 206 человек. В отделениях реанимации находятся 73 человека, на ИВЛ – 19 пациентов.

Госпитализировано в ДГКБ №3 66 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1 532 взрослых пациента с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов НСО госпитализировано 864 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

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