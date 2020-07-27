Новосибирский суд окончательно запретил строительство бизнес-центра возле лицея «Надежда Сибири»

Валерий Иванов
 
фото из архива редакции

О прекращении права аренды ООО «АльянсСтрой» на участок у лицея №22 «Надежда Сибири», где компания планировала строить бизнес-центр, сообщается на сайте Железнодорожныйого районного суда Новосибирска. 

«23.07.2020 Железнодорожным районным судом г. Новосибирска вынесено определение о прекращении производства по административному исковому заявлению МБОУ г. Новосибирска «Лицей № 22» Надежда Сибири» к Мэрии г. Новосибирска о признании разрешения на строительство недействительным в связи с  тем, что оспариваемое решение пересмотрено и перестало затрагивать права, свободы и законные интересы административного истца поскольку мэрией города Новосибирска издан приказ о прекращении действия оспариваемого разрешения на строительство. Во исполнение судебного акта Арбитражного суда Новосибирской области прекращено право аренды застройщика ООО «АльянсСтрой» и исключена запись из Ростеестра по Новосибирской области, признан недействительным межевой план. Кроме того, один из участков изъят для муниципальных нужд», — говорится в сообщении суда.

Напомним, осень прошлого года родители учеников новосибирского лицея №22 обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой запретить строительство бизнес-центра.

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