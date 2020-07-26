По данным оперштаба на утро 26 июля в регионе выявили 8826 случаев COVID-19, в том числе 524 ребенка. 6769 человек выздоровели, из них 42 за сутки.

В Новосибирской области выявили 109 инфицированных коронавирусом за последние сутки.

Скончались еще четверо пациентов: мужчины в возрасте 43 года и 45 лет, и женщины, им было 73 года и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 200 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 79 человека, на ИВЛ – 23 пациента.

Госпитализировано 66 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1 602 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов НСО госпитализированы 864 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

В Сибирском федеральном округе за весь период выявлено 64 013 случаев КОВИД19, что составляет 8% от общего числа по России.

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