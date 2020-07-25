По данным оперштаба на утро 25 июля в области зарегистрировано 8717 случаев COVID-19, в том числе 521 ребенок. 6727 человек выздоровели, 112 — за последние сутки.

За последние сутки в НСО выявили 101 инфицированного коронавирусом. Скончались еще шесеро пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 85 лет, 94 года и женщины, им было 62 года, 68 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 196 человек. В отделениях интенсивной терапии находится 81 человека, на ИВЛ – 20 пациентов.

Госпитализировано в ДГКБ№3 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска –находится 1606 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов области госпитализированы 884 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделали 296 658 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 663 жителя региона, 30353 человека сняты с наблюдения.

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