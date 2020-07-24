С топ-менеджеров «Афины Паллады» требуют долги бердского производителя шприцев

Конкурсный управляющей банкротящегоя бердского НПО «Сибирские медицинские технологии» (СМТ), входящего в группу «Афина Паллада», потребовал привлечь к субсидиарной ответственности на сумму более 300 млн рублей бизнесмена Гайка Магакеляна и его партнера Жирайра Эпояна.

Заявление управляющего НПО СМТ Валерия Ларичкина опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Управляющий требует привлечь к субсидиарной ответственности по долгам предприятия экс-руководителя СМТ Жирайра Эпояна, ЗАО «Агентство «Афина Паллада», ЗАО «Росмедпром» и президента ГК «Афина Паллада» Гайка Магакеляна. Общая сумма претензий составляет около 320 млн рублей. Заседание арбитражного суда по рассмотрению обращения назначено на 26 августа.

Процедура наблюдения в НПО СМТ, входящем в группу компаний «Афина Паллада», была введена в октябре 2017 года. Признать компанию несостоятельной потребовала ФНС, сумма долга составляла 26 млн рублей. В число кредиторов предприятия, среди прочих, пытался войти глава ГК «Афина Паллада» Гайк Магакелян. К тому времени предприятие фактически прекратило работу, образовались долги по зарплате, Жирайр Эпоян предстал перед судом. Гайк Магакелян также ранее становился фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты, в итоге дело было прекращено, а бизнесмен – оштрафован. НПО «Сибирские медицинские технологии» специализировалась на производстве медицинских шприцев, производственные мощности располагались в Бердске и Ереване. Компания планировала стать одним из резидентов биотехнопарка «Зеленая долина», проект которого так и не был реализован.

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