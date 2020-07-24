В Новосибирске возобновят работу спортцентры и начнется проведение соревнований

Опубликован проект постановления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, возобновляющий работу спортивных центров и проведение соревнований в регионе.

Документ, вносящий изменения в постановление главы региона от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», опубликован на портале электронной демократии НСО. Он предусматривает возобновление «деятельности по оказанию услуг по спортивной подготовке, осуществляемую в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» — спортивных центров, а также регламентирует проведение в регионе соревнований. К состязаниям будут допускаться участники всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований, прибывших в Новосибирскую область из других субъектов РФ. Единственным условием станет наличие у спортсменов отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения официального спортивного соревнования. Сроки утверждения документа пока неизвестны.

Ранее в новосибирском сообществе любительского спорта «Спорт Союз» рассказали о том, что традиционный всероссийский полумарафон ЗабегРФ, запланированный на 2 августа, пройдет в Новосибирске в онлайн-формате. Планируется, что легкоатлеты будет бежать дистанцию самостоятельно, передавая результаты со своего трекера в комиссию полумарафона. Также на днях стало известно о переносе на неопределенный срок традиционного Сибирского международного марафона в Омске (SIM).

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