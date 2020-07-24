В торжественной церемонии представления нового командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенанта Николая Маркова приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, ветераны, военнослужащие и сотрудники округа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

«Уверен, что сохранится преемственность традиций, которые формировались в Сибирском округе, которые приумножал и укреплял Виктор Николаевич Стригунов. Даже эта лаконичная церемония передачи штандарта из одних надёжных рук в другие надёжные руки вселяет в нас дополнительную уверенность: так и будет, — отметил Андрей Травников. — Росгвардия в Новосибирской области, в Сибири была всегда надёжным партнером. Сибиряки чувствуют уверенность и защищенность благодаря наличию такой мощной силы здесь, у нас».

Генерал-лейтенант Николай Марков был назначен на должность командующего Сибирского округа войск национальной гвардии РФ Указом Президента РФ №460 от 19.07.2020 г.

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