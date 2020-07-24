В Фонде микрофинансирования утвердили изменения в правила и порядок предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Эти изменения затрагивают все субъекты МСП и касаются смягчения требований к задолженностям по налогам, сборам, взносам в бюджет РФ и внебюджетные фонды, а также долгов по заработной плате. Особые послабления вводятся в период действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации.

«В июле условия Фонда адаптированы к изменяющейся ситуации в экономике и эпидемиологической обстановке региона. Предприниматели смогут получить льготный заем при задолженности перед институтами бюджетной системы РФ не более 50 тысяч рублей, тогда как ранее это было невозможно, – сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. — Также выдать заем теперь смогут при наличии задолженности по заработной плате, но не более 3-х месяцев».

Также расширены перечни предпринимателей, которые могут воспользоваться услугами Фонда микрофинансирования в 2020 году: клиентами организации смогут стать юрлица и ИП, основными видами деятельности которых являются туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии, транспортировка и хранение, деятельность в области здравоохранения, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, лекарственных средств, средств защиты и дезинфекции,деятельность профессиональная, научная и техническая, деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли, и при этом одним из дополнительных видов деятельности которых является производство и (или) реализация подакцизных товаров, а также добыча и (или) реализация полезных ископаемых.

В период режима повышенной готовности или ЧС на территории Новосибирской областирегиона у заемщиков не будут запрашивать документы о задолженности по платежам в бюджет, задолженности по заработной плате, подтвердили в Фонде микрофинансирования. Максимальный срок выдачи займа – 2 года, но действующие клиенты смогут продлить срок действия договора с Фондом до 5 лет.

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