Суперконденсаторы производства AО «НЗР «Оксид» могут использоваться в троллейбусах на автономном ходу. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обсудил с руководством завода перспективы применения продукции «Оксида» в городском электротранспорте, сообщает пресс-центр мэрии.

«Я посещаю крупные предприятия города Новосибирска, чтобы понять, как они ощущают себя в условиях пандемии, есть ли какие-то трудности. На заводе «Оксид» с моего последнего посещения произошли изменения в лучшую сторону: введены новые цеха, налажено новое оборудование, которое производит продукцию для российской радиоэлектроники. Предприятие не работало неделю, однако объемы производства не упали, все потери компенсированы. Производство уникально тем, что здесь изготавливаются конденсаторы больших ёмкостей, так называемые суперконденсаторы, используемые в источниках питания троллейбусов с автономным ходом. На днях завод «Оксид» и предприятие «Лиотех», производящее литий-ионные аккумуляторы, подписали договор о сотрудничестве. В этом я вижу большие перспективы, поскольку развитие городского электротранспорта связано с троллейбусами автономного хода или с электробусами», – подчеркнул Анатолий Локоть.

«Оксид» остается одним из основных предприятий электронной промышленности России, который выпускает широкую гамму танталовых конденсаторов, применяемых , в радиотехнической промышленности, в авиационной, космической и другой спецтехнике.

«Резисторы, которые производит наше предприятие, применяются во всей электронике, от мобильных телефонов до автомобилей. Сегодня мы ведем активную работу по диверсификации производства. Благодаря техническому переоснащению предприятия, идет процесс освоения новых технологий для создания конкурентоспособной продукции. В ближайшее время мы планируем подписание соглашений о партнерстве с коммерческими заказчиками на производство электронной аппаратуры», – отметил генеральный директор НРЗ «Оксид» Лев Носенко.

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