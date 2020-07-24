Ростехнадзор приостановил работы на отвале в Новосибирской области из-за схода горной массы

Сибирской управление Ростехнадзора приостановило работы на отвале «Елбашинский» в Искитимском районе Новосибирской области, где несколькими днями ранее произошел сход горной массы.

Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с 21 июля приостановило горные работы в зоне отвала «Елбашинский» в Искитимском районе. Отвал входит в состав угольного разреза компании «Сибирский Антрацит». Как говорится в сообщении на официальном сайте управления Ростехнадзора, причиной стал произошедший на отвале инцидент. По данным ведомства, в ходе горных работ произошла деформация основания северо-западной части отвала. Сошла горная масса, примерным объемом в 3 тыс. кубометров. Деформация произошла на площадях, предназначенных для размещения отвала, пострадавших людей и разрушений на участке, по данным ведомства, нет.

«На месте инцидента специалистами Сибирского управления Ростехнадзора были выявлены нарушения при ведении горных работ по отвалообразованию, ответственность за которые предусмотрена частью первой ст.9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — сообщили в Ростхнадзоре. В ведомстве уточнили, что в ходе проверки на отвале был обнаружен промежуточный накопитель сточных и атмосферных вод, не предусмотренный проектной документацией. «Также установлено, что геолого-маркшейдерской службой АО «Сибирский Антрацит» не проводились инструментальные наблюдения за деформациями по всей площади отвала, при том, что он расположен на наклонном основании», — добавили в управлении Ростехнадзора. Согласно решению Искитимского районного суда, работа отвала приостановлена на 90 суток.

В пресс-службе группы «Сибантрацит» уточнили, что инцидент на отвале «Елбашинский» произошел 18 июля. Причины происшествия выясняет экспертная группа с привлечением представителей ведущих научных учреждений и проектных институтов России. «Деформация произошла на площадях, предназначенных для ведения горных работ. В зоне инцидента не проходят автомобильные и железные дороги, нет естественных водоемов. В результате перемещения породы затронуты овраг и незначительный участок земли, который будет очищен. Состояние ближайших водных объектов не нарушено», — отмечается в сообщении «Сибантрацита».

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