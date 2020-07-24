Андрей Андреев, родной брат депутата Заксобрания Новосибирской области Алексея Андреева, связался с корреспондентом «Континента Сибирь» и рассказал о причинах своего выдвижения на предстоящих выборах.
По словам Андрея Андреева, предложение принять участие в выборах ему якобы поступило от помощника Владислава Плотникова по фамилии Толстых. В случае реализации такого сценария он якобы получил бы миллион рублей. Андрей Андреев утверждает, что не знал, что речь идет об округе его брата, Алексея Андреева, и добавляет, что денежные средства не получил.
Напомним, что «Континент Сибирь» с начала года называл Советский район одной из острейших территорий предвыборного Новосибирска. Округ № 36 в Законодательное собрание подтвердил этот статус в период горячей фазы внутрипартийной конкуренции «Единой России». Лидером на обязательных праймериз, по результатам которых ЕР отбирает своих будущих кандидатов, стал бизнесмен Владислав Плотников. Однако в ЕР учли методы, которые помогли ему обойти действующего парламентария Алексея Андреева. В итоге одномандатником партия выставила именно депутата Андреева, а Плотников занял место вверху территориального списка.
Но и после этого округ не перестал притягивать к себе внимание наблюдателей за новосибирскими выборами. Неожиданно по округу № 36 самовыдвиженцем заявился Андрей Андреев. Не просто однофамилец, а брат действующего депутата, с которым тот «мало общается».
Владислав Плотников отмечал, что из СМИ узнал не только о том, что на округе появился однофамилец, но и то, что у депутата вообще есть брат. В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Плотников отмечал, что участвует в выборах как «списочник» от «Единой России», и уверял, что он из СМИ узнал не только о том, что на округе появился однофамилец, но и то, что у депутата вообще есть брат.
На просьбу прокомментировать предвыборную ситуацию он в первую очередь реагирует фразой: «Любой конфликт с Андреевым для меня сейчас чреват большими проблемами». Он подчеркнул, что партийный раздор перед выборами ему не на руку. «Я – бизнесмен, привык инвестировать деньги только в проекты, которые мне приносят пользу. В этой истории нет моей выгоды, скорее наоборот. Кто-то пытается подставить мое имя», – отмечал Владислав Плотников.
«Континент Сибирь» связался с территориальной избирательной комиссией Центрального района, где спросил о перспективах регистрации на округе единственного самовыдвиженца Андрея Андреева. В избирательной комиссии отметили, что заседания по Андрееву еще не было, но кандидат не предоставил подписи. Напомним, что последняя дата приема подписей была 22 июля.