8 июля Октябрьский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Якова Кузнецова и Александра Мартынюка, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.178 УК РФ («Ограничение конкуренции, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере»).

Суд установил, что до 7 декабря 2015 года директор ООО «Компания ФИТО» Мартынюк и руководитель ООО «Терра» Кузнецов договорились о поддержании минимального снижения цены, либо минимального снижения цены контракта при участии в электронных аукционах, объявленных ФГБУ «НМИЦ им.ак. Мешалкина». Также они договорились об исходе торгов, определив какое из возглавляемых ими обществ и по какому «лоту» будет победителем. Таким образом предприниматели разделили товарный рынок на территории Новосибирской области между двумя юридическими лицами, создав картель.

«В результате созданного Мартынюком и Кузнецовым картеля совершено ограничение конкуренции на территории Новосибирской области», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

С 2015 года по сентябрь 2017 года предприниматели осуществили поддержку на 437 аукционах на организацию поставки лекарственных средств, медицинских изделий и прочего для ФГБУ «НМИЦ им. Академика Мешалкина». Общая сумма дохода их фирм составила свыше 426 млн рублей. Вину в совершенном преступлении Кузнецов и Мартынюк не признали.

Суд приговорил обвиянемых к 2 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 2 года), также по приговору суда Кузнецов и Мартынюк уже выплатили штраф в размере 500 тысяч рублей (каждый). Приговор суда вступил в законную силу.

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