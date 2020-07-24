По данным оперштаба на утро 24 июля в регионе выявлено 8616 случаев заражения коронавирусом, в том числе инфицированы 520 детей. 6615 пациентов выздоровели — 117 за сутки.

В Новосибирской области выявлены еще 105 человек, инфицированных коронавирусом за последние сутки.

Скончались еще шестеро пациентов: мужчины в возрасте 54 года и 69 лет, и четыре женщины: 59 лет, 69 лет, 70 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 190 человек. В отделениях реанимации находятся 86 человек, на ИВЛ – 19 пациентов.

Госпитализировано 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1670зрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов НСО госпитализированы 896 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

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