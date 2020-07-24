Губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения «Единой России» обсудил с ордынскими единороссами результаты партийной работы и наметил планы.

23 июля в Ордынском районе Новосибирской области прошло расширенное заседание политсовета местного отделения «Единой России». Руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Травникова в своем обращении к однопартийцам обратил внимание на эффективность выстроенного в последние годы взаимодействия и координации деятельности между областным правительством и Заксобранием, районами и муниципалитетами, главами администраций районов и советами районных депутатов.

«Нам удается договариваться с оппонентами и партнерами именно благодаря тому, что в наших руках сила, которой мы ни разу не воспользовались. Поэтому нам важно сохранить большинство и в следующем созыве. В этом залог дальнейшей конструктивной работы, и от этого будет зависеть будущее региона», – обратился к партактиву Андрей Травников.

Секретарь реготделения напомнил ордынцам, как в первые месяцы борьбы с пандемией единороссы собирали членские взносы на приобретение средств индивидуальной защиты для врачей, предоставили бесплатно такси медикам для выезда к пациентам, организовали для медперсонала доставку горячего питания и так далее.

Настрой губернатора на продолжение конструктивной партийной работы в будущем поддержали депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Олег Подойма и Анатолий Жуков.

Когда речь зашла о наказах, которые единороссы собирают для того, чтобы взять в работу в новом созыве, Андрей Травников напомнил, что к их формированию нужно подходить системно по отраслям. Закон по наказам в Новосибирской области не будет корректироваться.

Председатель регионального парламента Андрей Шимкив подчеркнул, что по итогам последних пяти лет было исполнено в два раза больше наказов, чем в предыдущем созыве. «Мы справимся с любой ситуацией, но вопросы легче решать, когда есть большинство. Мы на пять лет вперед знаем, что надо делать», – отмечает спикер.

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