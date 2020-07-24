Сергей Бондаренко, депутат новосибирского горсовета от «Единой России», объяснил появившуюся на предвыборных агитационных баннерах строчку из песни лидера группы «Машина времени» техническим сбоем, сообщает ТАСС.

Баннеры с предвыборной агитацией директора похоронного дома «ИМИ» Сергея Бондаренко, который баллотируется в новый созыв горсовета, появились на этой неделе на улицах Новосибирска. На них под фото Бондаренко есть фраза «В бурю лишь крепче руки» — строчка из известной песни группы «Машина времени» «За тех, кто в море». Этот баннер провисел не более суток и в настоящее время уже демонтирован.

Пресс-секретарь группы «Машина времени» Антон Чернин сообщил ТАСС, что Андрей Макаревич совещается с юристами и рассматривает возможность подать в суд на новосибирского политика по поводу нарушения авторских прав.

Бондаренко отметил, что не может за всем уследить и, что в ближайшее время на улицах Новосибирска появится другая версия его баннера.

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