Пандемия коронавируса заставила многих отложить некоторые покупки «на потом» или вовсе их отменить, а другие, наоборот, сделать как можно скорее, хотя раньше в планах этого не было. Сейчас, когда большинство отраслей потихоньку возвращаются к нормальной работе, можно подвести какие-то итоги карантина и поведения граждан в эти месяцы на примере отдельно взятого Новосибирска.

Сколько стоит «набор самоизолированного»

Когда самоизоляция уже потихоньку снижалась в разных регионах, аналитики «Яндекс.Маркета» составили «Набор для самоизоляции» — список товаров, необходимых тем, кто вынужден был сидеть весной дома. Собралась эта корзина достаточно просто: эксперты включили в нее товары повседневного спроса, продажи которых выросли по сравнению с годичной давностью сильнее всего. И прикинули, сколько все это стоит в том или ином городе.

Так, в Новосибирске «набор самоизолированного» включил в себя как технику (например, машинки для стрижки, USB-модемы и роутеры, веб-камеры, умные колонки и даже хлебопечки), так и товары домашнего досуга (книги, учебники, тренажеры, детские товары), а также медицинские товары.

Общая стоимость такого набора для Новосибирска составила, по данным «Яндекса», 48 397 рублей, что в целом соответствует среднероссийскому уровню. Самый дорогой набор получился у жителей Казани (54 798 рублей), а самый недорогой — в Санкт-Петербурге (44 640 рублей).

Повседневный спрос — куда движется средний чек?

Тот же «Яндекс», подводя предварительные итоги экономической активности новосибирцев в первом полугодии, отметил, что весной 2020 года спрос на продукты, медицинские товары и онлайн-обучение заметно вырос по сравнению с весной 2019 года. Началом этого пика эксперты назвали 31 марта — как раз тогда, когда в регионе был введен режим самоизоляции.

Так, число платежей в продуктовых магазинах города в марте увеличилось на 20%, в апреле — на 6%, в мае — на 11% по сравнению с такими же периодами 2019 года. Оборот платежей в марте вырос на 31%, в апреле — на 30%, в мае — на 29%. Средний чек тоже рос: в марте он увеличился на 10% (370 рублей), в апреле — на 23% (387 рублей), в мае — на 17% (362 рубля).

По медицинским товарам основной пик в Новосибирске пришелся на март, когда карантин еще не был введен, но все к этому уже шло. В первый месяц весны число платежей в аптеках выросло на 27%, в апреле — на 8%, в мае — на 2% относительно этих же периодов годом раньше. Оборот платежей в марте увеличился на 45%, в апреле — на 34%. Средний чек в марте подрос на 14% (до 521 рубля), а в апреле — на 24% (до 539 рублей).

С апреля по июнь, по данным «Платформы ОФД» (входит в экосистему ВТБ), средний чек за один поход в супермаркет составил 488 рублей, что на 28% больше, чем во II квартале 2019 года. Для магазинов формата «у дома» средний чек за тот же период подрос на 19%, до 357 рублей. Из непродовольственных товаров выросли траты на электронику и гаджеты — средний чек в этом направлении вырос на 27%, до 6435 рублей. И еще аналитики отметили существенные траты во II квартале на товары для строительства, хозяйства и дачи: средний чек на покупки вырос на 35% по сравнению с результатом годом ранее — до 3652 рублей.

Почему не берут одежду?

В числе сократившихся расходов «Яндекс» назвал расходы новосибирцев на одежду, общепит и отели. И если последние два направления испытывали, помимо недостатка спроса, еще и административные ограничения — напомним, отели и рестораны глава Роспотребнадзора предлагала «открывать» после карантина в самую последнюю очередь, — то магазины одежды никто так не ограничивал. Во-первых, небольшие торговые точки с отдельным входом в Новосибирске смогли возобновить работу достаточно быстро — а через некоторое время к ним присоединились и более крупные магазины. Во-вторых, еще до открытия магазины могли вести торговлю через собственные интернет-витрины либо через маркетплейсы, с доставкой до пунктов выдачи (которые в Новосибирске тоже продолжали работать) или непосредственно до покупателя.

Однако оборот платежей в магазинах одежды в апреле, по данным «Яндекса», снизился на 73%, в мае — на 53% относительно этих же месяцев 2019 года. Упал и средний чек: в апреле на 19% (до 1602 рублей), в мае — на 12% (до 1413 рублей).

Почему так получилось? Как ранее писал «Континент Сибирь», значительная часть маркетинговых кампаний интернет-магазинов работает на спонтанные покупки, а не на взвешенный, вдумчивый выбор, делая упор на интегрированные рекомендательные сервисы, контекстную рекламу и временные акции. По данным DPD, каждый шестой покупатель, совершив покупку в интернете, испытывает чувство вины и сожаления. Invesp обозначает долю спонтанных онлайн-покупок в общей выручке e-commerce в 40%. Но сейчас спонтанным покупкам мешает еще и снижение доходов граждан, заставляющее подходить к расходам более взвешенно.

Однако летом, когда офлайн-магазины начали открываться, интернет-витрины тоже «ожили». Так, по данным Ozon, продажи летней одежды выросли в июне в 9 раз, а летней обуви — в 10 раза год к году. Наибольшим спросом пользуются купальники и плавки — продажи в июне выросли в 8 раз год к году, также жители Новосибирска активно приобретают шорты, футболки и пляжную обувь.

То, что нельзя потрогать, но очень хочется посмотреть

Зато другое направление, изначально созданное в интернете и для интернета, росло во время самоизоляции очень бодро. То, что многие контентмейкеры и провайдеры в начале карантина предлагали промоакции в развлекательной и образовательной сфере, чтобы удержать своих абонентов от выхода на улицу, не помешало вырасти в этот же период и платному сегменту. Так, в марте число купленных новосибирцами онлайн-курсов, мастер-классов и тренингов увеличилось в 7,7 раза, в апреле — в 3,9 раза, в мае — в 2,4 раза. Оборот платежей в марте увеличился в 4 раза, в апреле — в 7,8 раза, в мае — в 9,5 раза. Средний чек тоже заметно вырос: в апреле — в 2 раза (до 2357 рублей), в мае — в 4 раза (до 3770 рублей).

Согласно индексу цифрового развития МТС, в первый месяц самоизоляции образовательные и игровые сервисы росли в разы быстрее, чем рабочие, телемедицинские и другие онлайн-предложения (по этим направлениям годовой рост составил меньше 100%). В лидеры по итогам месяца вышли стриминговое видео и онлайн-кинотеатры, где компания отметила рост почти в четыре раза. В первой половине мая образовательные ресурсы уступили второе место игровым, а после того как ослаб режим повышенной готовности (и заодно установилась теплая погода), потребление цифрового контента пошло на спад. Это же можно связать и с тем, что часть промоакций операторов подошла к концу.

Отдых — куда ехать и сколько тратить

Большая часть отраслей, которые обычно вспоминают в списке наиболее пострадавших от коронавируса, так или иначе связана с отдыхом. И тому есть причина — во-первых, их, как уже говорилось, собираются «раскарантинить» в последнюю очередь, во-вторых, граждане, оптимизируя расходы, чаще всего в первую очередь «режут» именно эту часть как наименее важную.

В начале июля сервис Tutu.ru провел опрос на тему планов относительно отпуска летом. И больше половины опрошенных ответили, что отпуск планировать не на что: накоплений нет, все потрачено. Каждый пятый ответил, что его сбережений хватит «разве что только на поездки по области». У 15% с накоплениями все хорошо, путешественники просто ждут, когда откроется нужное направление, 8% ответили, что копить им не нужно, зарплата позволяет купить тур без накоплений, 4% уже потратили заначку, купив билет или забронировав тур, а 3% ответили, что планируют отдохнуть в кредит. Из этого аналитики компании сделали вид, что путешествовать люди готовы, несмотря на финансовое положение. К такому же выводу пришел банк «Тинькофф», отметивший всплеск запросов на покупку авиабилетов после «открытия» Крыма в июне.

Свой опрос провел и «РГС Банк» — согласно его результатам, 53% новосибирцев планирует потратить на летний отдых до 25 тыс. рублей. От 25 тыс. до 50 тыс. рублей готовы потратить на отпуск 14% опрошенных, от 50 тыс. до 75 тыс. — только 3% респондентов. Зато тех, кто не собирается сильно ограничивать себя и потратит от 75 тыс. до 100 тыс. рублей в отпуске, нашлось сразу 20%, и еще 10% изъявили готовность выделить более 100 тыс. рублей из бюджета на отпускные развлечения.

76% новосибирцев ответили, что проведут летний отпуск дома (37%) или на даче (39%). 15% будут путешествовать по России, и только 10% опрошенных хотели бы уехать за границу. При этом чаще отдых за рубежом выбирают мужчины — 55% против 45% женской аудитории. Четверть (24%) новосибирцев планируют отправиться в поездку на собственном автомобиле, а 14% из-за страхов, связанных с коронавирусом и необходимостью соблюдать социальную дистанцию, выбрали для летнего путешествия дома на колесах. Остальные респонденты предпочитают преодолевать дальние расстояния на самолете (11%), поезде (9%), автобусе (5%) или пользоваться другими видами транспорта.

«Пандемия серьезно повлияла на реальные доходы россиян, поэтому ограниченный бюджет на отпуск и предпочтительные варианты отдыха в России очевидны. Так же, как и выбор личного автомобиля в качестве наиболее безопасного вида транспорта в текущих условиях» — отметила член правления «РГС Банка», директор по развитию розничного бизнеса Марина Дембицкая.

«Платформа ОФД» также отметила смещение спроса у российских покупателей от товаров, связанных с дальними поездками на отдых, к тому, что необходимо на дачах и в турпоходах. Так, в июне число покупок чемоданов было меньше прошлогоднего уровня в пять раз, а за первые две недели июля их количество снизилось на 44%. Средний чек на чемоданы в июле упал год к году на 26% — до 2536 руб. В то же время продажи туристических палаток подскочили: в июне число покупок выросло в годовом выражении на 11%, а в начале июля — на 14%.

Похожие результаты представил и маркетплейс Ozon: проанализировав заказы и поисковые запросы жителей Новосибирска, эксперты сделали вывод, что они в большинстве своем проводят свободное время за городом, на дачах и на природе. И несмотря на то, что выехать этим летом на море смогут не все, новосибирцы в любом случае ищут отдыха у воды. Продажи надувных плавательных матрасов выросли на 45% по сравнению с летом 2019 года, для детей приобретают надувные круги (+664% в июне год к году), продажи солнцезащитных средств в июне выросли на 201%, средств по уходу за кожей — на 307%, увлажняющих средств — на 319%.

Продолжился и рост спортивных товаров: в летний сезон еще более популярными стали тренировки на свежем воздухе, а вместо товаров для домашних тренировок, которые были актуальны весной, пользователи приобретают «уличные» варианты. Например, скейтборды, пенниборды, продажи которых в июне выросли в 8 раз год к году, самокаты (рост в 5 раз) и роликовые коньки (в 9 раз). Для активного отдыха всей семьей пользователи приобретают бадминтон — продажи выросли на 363% год к году.

Как обустроить гнездо для самоизоляции

Ремонт — еще одно направление, переживающее рост во время самоизоляции. Аналитики «Сбербанк страхования», подводя итоги трех месяцев карантина, отметили, что за это время спрос на товары для ремонта вырос в 10 раз по сравнению с весной прошлого года.

Если посмотреть на месячную динамику, то в апреле продажи товаров для ремонта выросли на 75% по сравнению с мартом. В топ-5 городов, жители которых активнее всего занимались ремонтом своих квартир, вошли Красноярска, Новосибирск и Иркутск, где спрос на товары для ремонта вырос в 5–10 раз. В мае спрос на эту группу товаров в Сибири увеличился еще на 50% по сравнению с апрелем.

Экономика совместного пользования — жива или нет?

В 2020 году в ходе очередного российского интернет-форума был озвучен объем рынка услуг в интернете — часть, не связанная с продажей товаров и непосредственно с услугами связи, превысила 800 млрд рублей. И большая часть этих денег пришлась на экономику совместного пользования, которая с приходом коронавируса просто «схлопнулась». Частично из-за отсутствия спроса, частично — по приказу «сверху»: в ряде городов, например, запретили каршеринг. Хотя, по мнению участников рынка, это не улучшит ситуацию, а только ухудшит, поскольку перемещаться из одного пункта в другой людям все равно нужно, а общественный транспорт или даже такси, где сидят два человека вместо одного, в любом случае дает более высокий шанс заразиться.

«В тех городах, где каршеринг не запрещен — и Новосибирск входит в их число, — мы наблюдаем резкий рост спроса на эту категорию услуг, — комментирует директор по развитию регионов компании «Делимобиль» Виталий Петровский. — В июне по сравнению с мартом спрос увеличился в четыре раза и продолжает расти. Мы также видим, как растет число пользователей».

Сейчас, по данным «Делимобиля», в их базе зарегистрировано 100 тыс. новосибирцев, то есть если считать только взрослых горожан, каршерингом пользуется каждый десятый из них. «Каждый день наш сервис в Новосибирске бронируют более 1800 раз. Одна машина в среднем совершает в день 6–7 поездок, — продолжает Виталий Петровский. — В разных городах каршерингом пользуется пока 2–7% жителей в зависимости от региона. Но потенциал рынка намного выше: если оценивать результаты опросов, то 15% готовы использовать каршеринг для ежедневных перемещений».

Перспективность Новосибирска для каршеринга иллюстрируется еще и тем, что здесь в суточную аренду автомобиля входят 300 км пробега, в то время как в других регионах — 100–150 км.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Дробаха, директор по маркетингу «Авито»:

— До пандемии одной из главных причин выбора онлайн-формата участники опросов называли возможность спокойно сравнить цены и технические характеристики товаров. Онлайн дает покупателям огромные возможности для сравнения: стоимость, качество фотографий товара, скорость доставки — значение имеет все. Вне зависимости от того, что и на какой площадке вы продаете, необходимо грамотно подойти к визуальной презентации товара. По данным ИОМ «Анкетолог», 93% онлайн-потребителей ориентируются на отзывы, принимая решение о покупке. Поэтому очень важна и работа с отзывами: на любые негативные отклики о товаре нужно стараться оперативно реагировать.

Стремление онлайн-потребителей к взвешенному выбору не отменяет распространенности спонтанных покупок. По данным Invesp, спонтанные онлайн-покупки приносят e-commerce порядка 40% общей выручки. Мотивацию к спонтанным покупкам могут создавать контекстная реклама и временные акции. Главное — сделать предложение, которое будет действительно интересно пользователю. Стимулировать спонтанные покупки также помогают рекомендательные сервисы, интегрированные в интерфейс онлайн-магазинов.

Гиганты e-commerce используют масштабные системы, которые в режиме онлайн мониторят историю покупок и поисковые запросы каждого пользователя, чтобы выстраивать персональные рекомендации. Небольшому онлайн-магазину создать столь тонкую систему не под силу — потребуется слишком много времени и вложений. Но это не значит, что нужно отказаться от самой идеи. Можно использовать альтернативную механику таргетинга рекомендаций: например, просто подумать о логике покупателя и связать одни товары с другими. Допустим, покупателю, который выбирает обувь, логично предложить и средства по уходу за ней. Виджет с рекомендацией можно разместить на странице карточки конкретного товара.

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